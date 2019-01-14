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الترتيب العام بعد انتهاء الجولة الثامنة لـ"داكار السعودية": "ساينز" يتصدَّر.. و"الراجحي" رابعًا

انتهت الجولة الثامنة من رالي داكار السعودية للسيارات 2020 إثر منافسة شديدة، حل إثرها الراجحي رابعًا، وياسر سعيدان تاسعًا في الترتيب العام في فئة السيارات.

وحافظ السائق الإسباني كارلوس ساينز على صدارة الترتيب العام لرالي داكار السعودية 2020 في مرحلته الثامنة التي بدأت وانتهت في وادي الدواسر؛ إذ أنهى بطل داكار السابق المرحلة الخاصة في الصدارة متقدمًا على القطري ناصر العطية والفرنسي ستيفان بيترهانسل اللذين جاءا في المركزَيْن الثاني والثالث على الترتيب.

وامتدت المرحلة الثامنة لمسافة تبلغ 716 كيلومترًا، منها مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت تبلغ 477 كيلومترًا، يلتف فيها مسار السباق للخلف، ويمضي المتسابقون شرقًا تجاه حرض في محافظة الأحساء؛ وهو ما يعني دخول منطقة الربع الخالي، ثم الاقتراب نحو خط النهاية في منطقة "القدية" التي ستشهد نهاية المرحلة الـ١٢، وتتويج الفائز برالي داكار السعودية 2020، وسيكون الرالي أول حدث رياضي عالمي المستوى يقام بها.

رالي داكار السعودية 2020 يزيد الراجحي ياسر سعيدان الجولة الثامنة كارلوس ساينز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الترتيب العام بعد انتهاء الجولة الثامنة لـ"داكار السعودية": "ساينز" يتصدَّر.. و"الراجحي" رابعًا
سبق

انتهت الجولة الثامنة من رالي داكار السعودية للسيارات 2020 إثر منافسة شديدة، حل إثرها الراجحي رابعًا، وياسر سعيدان تاسعًا في الترتيب العام في فئة السيارات.

وحافظ السائق الإسباني كارلوس ساينز على صدارة الترتيب العام لرالي داكار السعودية 2020 في مرحلته الثامنة التي بدأت وانتهت في وادي الدواسر؛ إذ أنهى بطل داكار السابق المرحلة الخاصة في الصدارة متقدمًا على القطري ناصر العطية والفرنسي ستيفان بيترهانسل اللذين جاءا في المركزَيْن الثاني والثالث على الترتيب.

وامتدت المرحلة الثامنة لمسافة تبلغ 716 كيلومترًا، منها مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت تبلغ 477 كيلومترًا، يلتف فيها مسار السباق للخلف، ويمضي المتسابقون شرقًا تجاه حرض في محافظة الأحساء؛ وهو ما يعني دخول منطقة الربع الخالي، ثم الاقتراب نحو خط النهاية في منطقة "القدية" التي ستشهد نهاية المرحلة الـ١٢، وتتويج الفائز برالي داكار السعودية 2020، وسيكون الرالي أول حدث رياضي عالمي المستوى يقام بها.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
08:16 PM
اخر تعديل
14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
03:12 AM

الترتيب العام بعد انتهاء الجولة الثامنة لـ"داكار السعودية": "ساينز" يتصدَّر.. و"الراجحي" رابعًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتهت الجولة الثامنة من رالي داكار السعودية للسيارات 2020 إثر منافسة شديدة، حل إثرها الراجحي رابعًا، وياسر سعيدان تاسعًا في الترتيب العام في فئة السيارات.

وحافظ السائق الإسباني كارلوس ساينز على صدارة الترتيب العام لرالي داكار السعودية 2020 في مرحلته الثامنة التي بدأت وانتهت في وادي الدواسر؛ إذ أنهى بطل داكار السابق المرحلة الخاصة في الصدارة متقدمًا على القطري ناصر العطية والفرنسي ستيفان بيترهانسل اللذين جاءا في المركزَيْن الثاني والثالث على الترتيب.

وامتدت المرحلة الثامنة لمسافة تبلغ 716 كيلومترًا، منها مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت تبلغ 477 كيلومترًا، يلتف فيها مسار السباق للخلف، ويمضي المتسابقون شرقًا تجاه حرض في محافظة الأحساء؛ وهو ما يعني دخول منطقة الربع الخالي، ثم الاقتراب نحو خط النهاية في منطقة "القدية" التي ستشهد نهاية المرحلة الـ١٢، وتتويج الفائز برالي داكار السعودية 2020، وسيكون الرالي أول حدث رياضي عالمي المستوى يقام بها.

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