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شرطة مكة توضح فيديو تفتيش المركبة: مشتبه بهم لاذوا بالفرار عند مشاهدة الدورية

صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب، إشارة لما تم تداوله لمقطع رجل الأمن أثناء فتح وتفتيش إحدى المركبات، وللتوضيح أنه أثناء قيام الدوريات الأمنية بمحافظة جدة بمهامها الميدانية داخل إحدى الأحياء، شوهد مجموعة من الأشخاص بجوار إحدى المركبات المتوقفة في وضع التشغيل وعند مشاهدتهم للدورية لاذوا بالفرار وعند معاينة المركبة اتضح أنها في وضع التشغيل، مما استدعى التعامل معها من قبل رجال الأمن بفتحها واستدعاء الجهات المختصة ورفع الآثار والأدلة، والبحث جارٍ للتواصل مع صاحب المركبة للتأكد من وضعه.

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شرطة مكة توضح فيديو تفتيش المركبة: مشتبه بهم لاذوا بالفرار عند مشاهدة الدورية
سبق

صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب، إشارة لما تم تداوله لمقطع رجل الأمن أثناء فتح وتفتيش إحدى المركبات، وللتوضيح أنه أثناء قيام الدوريات الأمنية بمحافظة جدة بمهامها الميدانية داخل إحدى الأحياء، شوهد مجموعة من الأشخاص بجوار إحدى المركبات المتوقفة في وضع التشغيل وعند مشاهدتهم للدورية لاذوا بالفرار وعند معاينة المركبة اتضح أنها في وضع التشغيل، مما استدعى التعامل معها من قبل رجال الأمن بفتحها واستدعاء الجهات المختصة ورفع الآثار والأدلة، والبحث جارٍ للتواصل مع صاحب المركبة للتأكد من وضعه.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
06:41 PM

شرطة مكة توضح فيديو تفتيش المركبة: مشتبه بهم لاذوا بالفرار عند مشاهدة الدورية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
830

صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب، إشارة لما تم تداوله لمقطع رجل الأمن أثناء فتح وتفتيش إحدى المركبات، وللتوضيح أنه أثناء قيام الدوريات الأمنية بمحافظة جدة بمهامها الميدانية داخل إحدى الأحياء، شوهد مجموعة من الأشخاص بجوار إحدى المركبات المتوقفة في وضع التشغيل وعند مشاهدتهم للدورية لاذوا بالفرار وعند معاينة المركبة اتضح أنها في وضع التشغيل، مما استدعى التعامل معها من قبل رجال الأمن بفتحها واستدعاء الجهات المختصة ورفع الآثار والأدلة، والبحث جارٍ للتواصل مع صاحب المركبة للتأكد من وضعه.

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