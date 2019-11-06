أرامكو تَنْضَمُّ لمبادرة البنك الدولي للتخلّص من الحرق التقليدي للغاز

فيما يأتي تقليل كثافة انبعاثات الكربون بالشركة الأقل على مستوى العالم

أعلنت أرامكو السعودية اليوم انضمامها لمبادرة البنك الدولي "التخلّص من الحرق التقليدي للغاز نهائيًا بحلول عام 2030"، حيث تحتل الشركة مكانة رائدة في قطاع النفط الخام والغاز من حيث تقليلها لحرق الغاز بنسبة ثابتة تقل عن 1% من إجمالي إنتاجها من الغاز الخام في النصف الأول من عام 2019م.

وبهذه المناسبة أوضح النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، أحمد السعدي أن الشركة اتخذت خطوات فعّالة للتقليل من حرق الغاز في أعمالها طوال الأربعين عامًا الماضية، واستثمرت في مجموعة من تقنيات وبرامج تقليل حرق الغاز لنحقق أفضل أداء في هذا المجال".

وأضاف "السعدي" أن هذه المبادرة تستثمر في التقنيات المتقدمة لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة وتقليل الانبعاثات في قطاع النقل، ومن تلك التقنيات الوقود الهيدروجيني الخالي من الكربون، واحتجاز الكربون واستغلاله وتخزينه. ويأتي ذلك ضمن جهودنا الكبيرة لتعزيز الاقتصاد القائم على تدوير الكربون وتزويد العالم بطاقة نظيفة وموثوقة وبتكلفة معقولة وفي الوقت نفسه تقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري".

ولفت إلى أن مستويات حرق الغاز المنخفضة في أرامكو السعودية تحققت نتيجة لتركيزها على مدى عقود على الاستدامة والتي تشمل تأسيس شبكة الغاز الرئيسة في سبعينيات القرن الماضي، وإعداد خارطة طريق للحد من حرق الغاز على مستوى الشركة ككل من خلال تطبيق التقنيات المبتكرة، وتأسيس مركز للثورة الصناعية الرابعة لمراقبة جميع أعمال الشركة بما في ذلك المراقبة الآنية لحرق الغاز.

يشار إلى أنه ونتيجة لتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المكامن في أرامكو السعودية، وبرامج الحد من حرق الغاز وكفاءة الطاقة، فإن الأرقام التي حققتها الشركة في عام 2018م في تقليل كثافة انبعاثات الكربون الناجمة عن أعمال التنقيب والإنتاج هي من بين الأقل على مستوى العالم حيث بلغت 10.2 كيلوجرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل مكافئ نفطي.