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الدمام.. 310 آلاف فحص كورونا في "المختبر الإقليمي"

يضم كادرًا من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين والفنيين

‏أجرى المختبر الإقليمي في مدينة الدمام، 310 آلاف عينة فحص كورونا؛ وذلك منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن.

وقالت "صحة الشرقية": هذا العدد من الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا خلال هذه المدة يعكس حجم الجهود المبذولة من جميع العاملين في المختبر الإقليمي، كما يعكس ما يتمتع به المختبر من خبرات مؤهلة وأجهزة حديثة مكّنت من إنجاز هذه الفحوصات.

يُذكر أن المختبر الإقليمي في الدمام يضم كادرًا من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين والفنيين في مختلف التخصصات، ويستقبل الفحوصات الطبية من المواطنين والمقيمين على مدار الساعة.

المختبر الإقليمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الدمام.. 310 آلاف فحص كورونا في "المختبر الإقليمي"
سبق

‏أجرى المختبر الإقليمي في مدينة الدمام، 310 آلاف عينة فحص كورونا؛ وذلك منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن.

وقالت "صحة الشرقية": هذا العدد من الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا خلال هذه المدة يعكس حجم الجهود المبذولة من جميع العاملين في المختبر الإقليمي، كما يعكس ما يتمتع به المختبر من خبرات مؤهلة وأجهزة حديثة مكّنت من إنجاز هذه الفحوصات.

يُذكر أن المختبر الإقليمي في الدمام يضم كادرًا من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين والفنيين في مختلف التخصصات، ويستقبل الفحوصات الطبية من المواطنين والمقيمين على مدار الساعة.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
12:51 PM

الدمام.. 310 آلاف فحص كورونا في "المختبر الإقليمي"

يضم كادرًا من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين والفنيين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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‏أجرى المختبر الإقليمي في مدينة الدمام، 310 آلاف عينة فحص كورونا؛ وذلك منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن.

وقالت "صحة الشرقية": هذا العدد من الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا خلال هذه المدة يعكس حجم الجهود المبذولة من جميع العاملين في المختبر الإقليمي، كما يعكس ما يتمتع به المختبر من خبرات مؤهلة وأجهزة حديثة مكّنت من إنجاز هذه الفحوصات.

يُذكر أن المختبر الإقليمي في الدمام يضم كادرًا من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين والفنيين في مختلف التخصصات، ويستقبل الفحوصات الطبية من المواطنين والمقيمين على مدار الساعة.

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