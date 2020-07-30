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جامعة بيشة تعلن قبول 4112 طالبًا وطالبة في البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع

"صفحي" هنأ المقبولين وأولياء أمورهم متمنيًا لهم التوفيق خلال مسيرتهم التعليمية

أعلنت جامعة بيشة نتائج القبول النهائية في برامج البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع للعام الجامعي 1442هـ والبالغ عددهم 4112 طالبًا وطالبة بواقع 3684 طالبًا وطالبة في مرحلة البكالوريوس و 428 طالبًا وطالبة في برامج الدبلومات.

وهنأ رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي، الطلبة المقبولين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح خلال مسيرتهم التعليمية بالجامعة. داعيًا إلى بذل المزيد من الجد والاجتهاد، والالتزام خلال دراستهم، ليكونوا سواعد بناء لمستقبل زاهر لوطنهم، ويسهموا بشكل فعّال في دعم برامج التحول الوطني ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُشار إلى أن عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة فتحت باب القبول خلال الفترة من 22-27 من ذي القعدة الماضي عبر البوابة الإلكترونية في 47 تخصصًا لمرحلة البكالوريوس و10 تخصصات في مرحلة الدبلوم في مختلف الكليات بمحافظة بيشة وبلقرن والنماص وتثليث.

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جامعة بيشة تعلن قبول 4112 طالبًا وطالبة في البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع
سبق

أعلنت جامعة بيشة نتائج القبول النهائية في برامج البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع للعام الجامعي 1442هـ والبالغ عددهم 4112 طالبًا وطالبة بواقع 3684 طالبًا وطالبة في مرحلة البكالوريوس و 428 طالبًا وطالبة في برامج الدبلومات.

وهنأ رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي، الطلبة المقبولين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح خلال مسيرتهم التعليمية بالجامعة. داعيًا إلى بذل المزيد من الجد والاجتهاد، والالتزام خلال دراستهم، ليكونوا سواعد بناء لمستقبل زاهر لوطنهم، ويسهموا بشكل فعّال في دعم برامج التحول الوطني ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُشار إلى أن عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة فتحت باب القبول خلال الفترة من 22-27 من ذي القعدة الماضي عبر البوابة الإلكترونية في 47 تخصصًا لمرحلة البكالوريوس و10 تخصصات في مرحلة الدبلوم في مختلف الكليات بمحافظة بيشة وبلقرن والنماص وتثليث.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
01:41 AM
اخر تعديل
30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
02:55 AM

جامعة بيشة تعلن قبول 4112 طالبًا وطالبة في البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع

"صفحي" هنأ المقبولين وأولياء أمورهم متمنيًا لهم التوفيق خلال مسيرتهم التعليمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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أعلنت جامعة بيشة نتائج القبول النهائية في برامج البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع للعام الجامعي 1442هـ والبالغ عددهم 4112 طالبًا وطالبة بواقع 3684 طالبًا وطالبة في مرحلة البكالوريوس و 428 طالبًا وطالبة في برامج الدبلومات.

وهنأ رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي، الطلبة المقبولين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح خلال مسيرتهم التعليمية بالجامعة. داعيًا إلى بذل المزيد من الجد والاجتهاد، والالتزام خلال دراستهم، ليكونوا سواعد بناء لمستقبل زاهر لوطنهم، ويسهموا بشكل فعّال في دعم برامج التحول الوطني ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُشار إلى أن عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة فتحت باب القبول خلال الفترة من 22-27 من ذي القعدة الماضي عبر البوابة الإلكترونية في 47 تخصصًا لمرحلة البكالوريوس و10 تخصصات في مرحلة الدبلوم في مختلف الكليات بمحافظة بيشة وبلقرن والنماص وتثليث.

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