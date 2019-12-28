بعد 18 عاماً من إغلاق مكتب أمير مكة بالطائف.. "بدر بن سلطان" ينعش الذكريات

الماضي يتجدد والأهالي يرحبون.. والأمير يستقبل المراجعين ويتابع المشاريع

أعاد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، لأذهان أهالي الطائف قدوم أمراء المنطقة السابقين لمحافظة الطائف، من خلال الدوام الرسمي بمكتب أمير المنطقة بمحافظة الطائف لعدة أيام من كل عام، حيث يتم استقبال الأهالي والاستماع لمطالبهم.

وكان دوام أمراء المناطق بمحافظة الطائف قد انقطع قبل وفاة الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، وأغلق مكتب أمير المنطقة والمعروف لدى أهالي الطائف قبل نحو 18 عاماً، حيث بادر الأمير خالد الفيصل بعد أن تولى إمارة المنطقة بزيارات شاملة لكل المحافظات، والوقوف عن قرب على احتياجات المواطنين ميدانياً والاستماع لمطالبهم، مما أسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتحريك المتعثر منها حتى أصبحت مشاريع تنموية.

واعتاد "الفيصل" اصطحاب مديري عموم الإدارات الحكومية في المنطقة؛ بهدف فتح التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.

ورحب أهالي الطائف بقدوم أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، لمحافظة الطائف، وتجديده لذكرى دوام أمراء المناطق بالطائف، والتي مرت عليها عشرات السنين، وظلت ماضياً جميلاً في أذهان كبار السن من الأجداد والآباء.

وتتجدد الذكرى في أذهان الأبناء الذين سيشهدون أول دوام لأمير منطقة مكة بمكتب الطائف، يوم غد الأحد، الذي تأسس الأسبوع الماضي بتوجيه من الأمير بدر بن سلطان، ليكون برنامج العمل اليومي فيه مشابهاً لما هو عليه الوضع في مكتبيه بمكة المكرمة وجدة.