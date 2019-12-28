النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة "المؤسس" تطلق أولى ورش العمل للأفراد في "ملتقى مكة الثقافي".. الاثنين

تنظم جامعة الملك عبدالعزيز، أولى ورش العمل التحضيرية المخصصة لمبادرات الأفراد، وذلك في إطار جهودها لدعم مشاركات أعضاء هيئة التدريس والطلبة في ملتقى مكة الثقافي تحت عنوان "كيف نكون قدوة بلغة القرآن".

وتعقد الورشة التي حملت عنوان "بناء مبادرات الأفراد اللغوية"، يوم الاثنين المقبل، في قاعة الرواد في مكتبة الملك فهد العامة، تحت رعاية وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبد المنعم بن عبدالسلام الحياني.

وتتضمن محاور الورشة آليات التقديم في مبادرات ملتقى مكة الثقافي للأفراد، ومفهوم المبادرات وعناصر بنائها، إلى جانب المجالات والمسارات ذات الأولوية للأفراد، وتستهدف الورشة التي تختص بمبادرات الأفراد أعضاء هيئة التدريس بالشطرين، وطلبة مراحل البكالوريوس والدراسات العليا والدبلومات بالشطرين، وكذلك الإداريون والفنيون، وستتلقى المبادرات الخاصة بالمشاركين دعماً مالياً واستشارياً وفرق عمل تطوعية.

يذكر أن مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، اعتمد في وقت سابق مبادرات جامعة الملك عبد العزيز المؤسسية التي تقدمت بها، وعددها ١٥ مبادرة لغوية، ومن أبرزها المبادرات المستقلة بدون شراكات: "وقف لغة القرآن، وتعريب وإتقان، ومبادرة أتمتة مقررات المناهج التعليمية باللغة العربية، والتمكين اللغوي، والتطبيق الصرفي، وتوثيق الأدب العربي للأماكن التراثية في منطقة مكة المكرمة، وحفظ مخطوطات اللغة العربية رقميًّا"، في المقابل تنطوي مبادرات الجامعة ذات الشراكات على "مستشارك اللغوي، وحدثني بالعربي، والأمن اللغوي وتعزيز الاعتدال الفكري، وفصيح لعبة إلكترونية وفصحى شخصية كرتونية، والوعي اللغوي، والإشهار اللغوي قل ولا تقل".

جامعة الملك عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جامعة "المؤسس" تطلق أولى ورش العمل للأفراد في "ملتقى مكة الثقافي".. الاثنين
سبق

تنظم جامعة الملك عبدالعزيز، أولى ورش العمل التحضيرية المخصصة لمبادرات الأفراد، وذلك في إطار جهودها لدعم مشاركات أعضاء هيئة التدريس والطلبة في ملتقى مكة الثقافي تحت عنوان "كيف نكون قدوة بلغة القرآن".

وتعقد الورشة التي حملت عنوان "بناء مبادرات الأفراد اللغوية"، يوم الاثنين المقبل، في قاعة الرواد في مكتبة الملك فهد العامة، تحت رعاية وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبد المنعم بن عبدالسلام الحياني.

وتتضمن محاور الورشة آليات التقديم في مبادرات ملتقى مكة الثقافي للأفراد، ومفهوم المبادرات وعناصر بنائها، إلى جانب المجالات والمسارات ذات الأولوية للأفراد، وتستهدف الورشة التي تختص بمبادرات الأفراد أعضاء هيئة التدريس بالشطرين، وطلبة مراحل البكالوريوس والدراسات العليا والدبلومات بالشطرين، وكذلك الإداريون والفنيون، وستتلقى المبادرات الخاصة بالمشاركين دعماً مالياً واستشارياً وفرق عمل تطوعية.

يذكر أن مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، اعتمد في وقت سابق مبادرات جامعة الملك عبد العزيز المؤسسية التي تقدمت بها، وعددها ١٥ مبادرة لغوية، ومن أبرزها المبادرات المستقلة بدون شراكات: "وقف لغة القرآن، وتعريب وإتقان، ومبادرة أتمتة مقررات المناهج التعليمية باللغة العربية، والتمكين اللغوي، والتطبيق الصرفي، وتوثيق الأدب العربي للأماكن التراثية في منطقة مكة المكرمة، وحفظ مخطوطات اللغة العربية رقميًّا"، في المقابل تنطوي مبادرات الجامعة ذات الشراكات على "مستشارك اللغوي، وحدثني بالعربي، والأمن اللغوي وتعزيز الاعتدال الفكري، وفصيح لعبة إلكترونية وفصحى شخصية كرتونية، والوعي اللغوي، والإشهار اللغوي قل ولا تقل".

28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
03:50 PM

جامعة "المؤسس" تطلق أولى ورش العمل للأفراد في "ملتقى مكة الثقافي".. الاثنين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
21

تنظم جامعة الملك عبدالعزيز، أولى ورش العمل التحضيرية المخصصة لمبادرات الأفراد، وذلك في إطار جهودها لدعم مشاركات أعضاء هيئة التدريس والطلبة في ملتقى مكة الثقافي تحت عنوان "كيف نكون قدوة بلغة القرآن".

وتعقد الورشة التي حملت عنوان "بناء مبادرات الأفراد اللغوية"، يوم الاثنين المقبل، في قاعة الرواد في مكتبة الملك فهد العامة، تحت رعاية وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبد المنعم بن عبدالسلام الحياني.

وتتضمن محاور الورشة آليات التقديم في مبادرات ملتقى مكة الثقافي للأفراد، ومفهوم المبادرات وعناصر بنائها، إلى جانب المجالات والمسارات ذات الأولوية للأفراد، وتستهدف الورشة التي تختص بمبادرات الأفراد أعضاء هيئة التدريس بالشطرين، وطلبة مراحل البكالوريوس والدراسات العليا والدبلومات بالشطرين، وكذلك الإداريون والفنيون، وستتلقى المبادرات الخاصة بالمشاركين دعماً مالياً واستشارياً وفرق عمل تطوعية.

يذكر أن مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، اعتمد في وقت سابق مبادرات جامعة الملك عبد العزيز المؤسسية التي تقدمت بها، وعددها ١٥ مبادرة لغوية، ومن أبرزها المبادرات المستقلة بدون شراكات: "وقف لغة القرآن، وتعريب وإتقان، ومبادرة أتمتة مقررات المناهج التعليمية باللغة العربية، والتمكين اللغوي، والتطبيق الصرفي، وتوثيق الأدب العربي للأماكن التراثية في منطقة مكة المكرمة، وحفظ مخطوطات اللغة العربية رقميًّا"، في المقابل تنطوي مبادرات الجامعة ذات الشراكات على "مستشارك اللغوي، وحدثني بالعربي، والأمن اللغوي وتعزيز الاعتدال الفكري، وفصيح لعبة إلكترونية وفصحى شخصية كرتونية، والوعي اللغوي، والإشهار اللغوي قل ولا تقل".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,933
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,536
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,911
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,423

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة