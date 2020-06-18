وأوضحت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، في مؤتمر صحفي أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 49219 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 13141 حالة, والوفيات إلى 1850 حالة وفاة.

مصر تسجل 1363 إصابة بـ "كورونا" و 84 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-18 سجلت مصر اليوم 1363 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و84 حالة وفاة، وشفاء 411 حالة. وأوضحت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، في مؤتمر صحفي أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 49219 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 13141 حالة, والوفيات إلى 1850 حالة وفاة.



18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 12:17 AM

مصر تسجل 1363 إصابة بـ "كورونا" و 84 حالة وفاة ارتفاع إجمالي المتعافين إلى 13141 والوفيات إلى 1850





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سجلت مصر اليوم 1363 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و84 حالة وفاة، وشفاء 411 حالة.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، في مؤتمر صحفي أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 49219 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 13141 حالة, والوفيات إلى 1850 حالة وفاة.

