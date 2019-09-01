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شاهد.."آل الشيخ" للمعلمين: نثق بكم وسنأخذ ملاحظاتكم باللائحة

قال: أنا واحد منكم وسنتشارك في بناء المنظومة على أسس راسخة

فيما يتبقى 112 يومًا (3 أشهر و22 يومًا) على موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية؛ وذلك بحسب عدّاد أدرجته وزارة الخدمة المدنية ضمن موقعها الرسمي، عن الوقت المتبقي لدخول لائحة الوظائف التعليمية الجديدة حيز التنفيذ؛ وذلك يوم 26/ 4/ 1441هـ الموافق 23/ 12/ 2019م؛ جدد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، اليوم، التأكيد للمعلمين والمعلمات أن وزارتهم تبذل جهدًا كبيرًا إلى جانب الجهات المعنية للأخذ بملاحظاتهم وآرائهم حول اللائحة التنظيمية لشاغلي الوظائف التعليمية قبل أن يتم تطبيقها.
وتفصيلًا، ثمّن الوزير "آل الشيخ" الجهودَ المبذولة من المعلمين والمعلمات، في كلمة إلى منتسبي ومنتسبات التعليم والطلاب والطالبات في جميع المراحل بمناسبة العام الدراسي الجديد 1440- 1441هـ، الذي ينطلق اليوم الأحد وقال: "أنا واحد منكم، أثمّن كل الجهود العظيمة التي تبذلونها وأفتخر بها، وأعلم أن أبناءكم الطلاب لا ينافسون في المحافل الدولية والمحلية إلا بما قدّمتموه وتقدمونه لهم، وثقة الوزارة بكم لا تهتز؛ فأنتم ركن التعليم وأساسه؛ لذا قدّمت لكم الوزارة الكثير من البرامج التدريبية في إجازة الصيف".
وأضاف: "ستتشارك معكم في بناء منظومة التعليم على أسس راسخة ومتينة؛ أهمها تمهين وظيفة المعلم، وتفعيل الإشراف التربوي، وتقنين مؤشراته لصالح العملية التعليمية، وبما يحقق في النهاية تحسين نواتج التعلم".
وتابع وزير التعليم قائلًا: "كما تبذل وزارتكم إلى جانب الجهات المعنية جهدًا كبيرًا للأخذ بملاحظاتكم وآرائكم حول اللائحة التنظيمية لشاغلي الوظائف التعليمية، قبل أن يتم تطبيقها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.."آل الشيخ" للمعلمين: نثق بكم وسنأخذ ملاحظاتكم باللائحة
سبق

فيما يتبقى 112 يومًا (3 أشهر و22 يومًا) على موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية؛ وذلك بحسب عدّاد أدرجته وزارة الخدمة المدنية ضمن موقعها الرسمي، عن الوقت المتبقي لدخول لائحة الوظائف التعليمية الجديدة حيز التنفيذ؛ وذلك يوم 26/ 4/ 1441هـ الموافق 23/ 12/ 2019م؛ جدد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، اليوم، التأكيد للمعلمين والمعلمات أن وزارتهم تبذل جهدًا كبيرًا إلى جانب الجهات المعنية للأخذ بملاحظاتهم وآرائهم حول اللائحة التنظيمية لشاغلي الوظائف التعليمية قبل أن يتم تطبيقها.
وتفصيلًا، ثمّن الوزير "آل الشيخ" الجهودَ المبذولة من المعلمين والمعلمات، في كلمة إلى منتسبي ومنتسبات التعليم والطلاب والطالبات في جميع المراحل بمناسبة العام الدراسي الجديد 1440- 1441هـ، الذي ينطلق اليوم الأحد وقال: "أنا واحد منكم، أثمّن كل الجهود العظيمة التي تبذلونها وأفتخر بها، وأعلم أن أبناءكم الطلاب لا ينافسون في المحافل الدولية والمحلية إلا بما قدّمتموه وتقدمونه لهم، وثقة الوزارة بكم لا تهتز؛ فأنتم ركن التعليم وأساسه؛ لذا قدّمت لكم الوزارة الكثير من البرامج التدريبية في إجازة الصيف".
وأضاف: "ستتشارك معكم في بناء منظومة التعليم على أسس راسخة ومتينة؛ أهمها تمهين وظيفة المعلم، وتفعيل الإشراف التربوي، وتقنين مؤشراته لصالح العملية التعليمية، وبما يحقق في النهاية تحسين نواتج التعلم".
وتابع وزير التعليم قائلًا: "كما تبذل وزارتكم إلى جانب الجهات المعنية جهدًا كبيرًا للأخذ بملاحظاتكم وآرائكم حول اللائحة التنظيمية لشاغلي الوظائف التعليمية، قبل أن يتم تطبيقها".

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
10:26 AM
اخر تعديل
01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
12:40 PM

شاهد.."آل الشيخ" للمعلمين: نثق بكم وسنأخذ ملاحظاتكم باللائحة

قال: أنا واحد منكم وسنتشارك في بناء المنظومة على أسس راسخة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,268

فيما يتبقى 112 يومًا (3 أشهر و22 يومًا) على موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية؛ وذلك بحسب عدّاد أدرجته وزارة الخدمة المدنية ضمن موقعها الرسمي، عن الوقت المتبقي لدخول لائحة الوظائف التعليمية الجديدة حيز التنفيذ؛ وذلك يوم 26/ 4/ 1441هـ الموافق 23/ 12/ 2019م؛ جدد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، اليوم، التأكيد للمعلمين والمعلمات أن وزارتهم تبذل جهدًا كبيرًا إلى جانب الجهات المعنية للأخذ بملاحظاتهم وآرائهم حول اللائحة التنظيمية لشاغلي الوظائف التعليمية قبل أن يتم تطبيقها.
وتفصيلًا، ثمّن الوزير "آل الشيخ" الجهودَ المبذولة من المعلمين والمعلمات، في كلمة إلى منتسبي ومنتسبات التعليم والطلاب والطالبات في جميع المراحل بمناسبة العام الدراسي الجديد 1440- 1441هـ، الذي ينطلق اليوم الأحد وقال: "أنا واحد منكم، أثمّن كل الجهود العظيمة التي تبذلونها وأفتخر بها، وأعلم أن أبناءكم الطلاب لا ينافسون في المحافل الدولية والمحلية إلا بما قدّمتموه وتقدمونه لهم، وثقة الوزارة بكم لا تهتز؛ فأنتم ركن التعليم وأساسه؛ لذا قدّمت لكم الوزارة الكثير من البرامج التدريبية في إجازة الصيف".
وأضاف: "ستتشارك معكم في بناء منظومة التعليم على أسس راسخة ومتينة؛ أهمها تمهين وظيفة المعلم، وتفعيل الإشراف التربوي، وتقنين مؤشراته لصالح العملية التعليمية، وبما يحقق في النهاية تحسين نواتج التعلم".
وتابع وزير التعليم قائلًا: "كما تبذل وزارتكم إلى جانب الجهات المعنية جهدًا كبيرًا للأخذ بملاحظاتكم وآرائكم حول اللائحة التنظيمية لشاغلي الوظائف التعليمية، قبل أن يتم تطبيقها".

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