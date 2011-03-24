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وزارة الرياضة تجبر الصالات والمراكز الرياضية بتحصين العاملين

من أجل عودة الحياة لطبيعتها.. ابتداءً من 1 شوال

أصدرت وزارة الرياضة تعميماً لكل الصالات والمراكز الرياضية بضرورة تحصين كل العاملين في الصالات والمراكز الرياضية بالمملكة ابتداءً من تاريخ 1 شوال 1442هـ، أو وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية لفيروس كورونا كل 7 أيام على نفقة المنشأة للعاملين في هذا النشاط من غير المحصنين.

وتهدف وزارة الرياضة من ذلك حماية الصحة العامة للمجتمع؛ لمنع تفشي فيروس كورونا، والسعي إلى عودة الحياة لطبيعتها.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزارة الرياضة تجبر الصالات والمراكز الرياضية بتحصين العاملين
سبق

أصدرت وزارة الرياضة تعميماً لكل الصالات والمراكز الرياضية بضرورة تحصين كل العاملين في الصالات والمراكز الرياضية بالمملكة ابتداءً من تاريخ 1 شوال 1442هـ، أو وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية لفيروس كورونا كل 7 أيام على نفقة المنشأة للعاملين في هذا النشاط من غير المحصنين.

وتهدف وزارة الرياضة من ذلك حماية الصحة العامة للمجتمع؛ لمنع تفشي فيروس كورونا، والسعي إلى عودة الحياة لطبيعتها.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
05:44 PM

وزارة الرياضة تجبر الصالات والمراكز الرياضية بتحصين العاملين

من أجل عودة الحياة لطبيعتها.. ابتداءً من 1 شوال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت وزارة الرياضة تعميماً لكل الصالات والمراكز الرياضية بضرورة تحصين كل العاملين في الصالات والمراكز الرياضية بالمملكة ابتداءً من تاريخ 1 شوال 1442هـ، أو وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية لفيروس كورونا كل 7 أيام على نفقة المنشأة للعاملين في هذا النشاط من غير المحصنين.

وتهدف وزارة الرياضة من ذلك حماية الصحة العامة للمجتمع؛ لمنع تفشي فيروس كورونا، والسعي إلى عودة الحياة لطبيعتها.

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