وزارة الرياضة تجبر الصالات والمراكز الرياضية بتحصين العاملين

من أجل عودة الحياة لطبيعتها.. ابتداءً من 1 شوال

أصدرت وزارة الرياضة تعميماً لكل الصالات والمراكز الرياضية بضرورة تحصين كل العاملين في الصالات والمراكز الرياضية بالمملكة ابتداءً من تاريخ 1 شوال 1442هـ، أو وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية لفيروس كورونا كل 7 أيام على نفقة المنشأة للعاملين في هذا النشاط من غير المحصنين.

وتهدف وزارة الرياضة من ذلك حماية الصحة العامة للمجتمع؛ لمنع تفشي فيروس كورونا، والسعي إلى عودة الحياة لطبيعتها.