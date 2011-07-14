سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 9015.16 نقطة

بتداولات قيمتها 3 مليارات ريال..120مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 46.93 نقطة ليقفل عند مستوى 9015.16 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.



وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 120 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 114 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 53 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات الصناعات الكيميائية الأساسية، والفخارية، والإعادة السعودية، وأسواق عبدالله العثيم، واتحاد الخليج الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ميفك ريت، وصافولا، وجرير، ومعادن، وأسمنت أم القرى فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.20% و 2.22% .



فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وزين السعودية، والإعادة السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والإنماء، وسابك, ودار الأركان، وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 14.68 نقطة ليقفل عند مستوى 3817.15 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.5 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 564 صفقة.