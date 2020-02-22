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"طهران" تنفي إصابة المسؤول الكبير بـ"كورونا": زكام شديد

قالت: يخضع للعلاج في المشفى بسبب مرض بالرئة

بعد أن تناقلت وسائل إعلام نبأ إصابة مسؤول إيراني بفيروس "كورونا" وإثبات الفحوص للإصابة؛ نفت محافظة طهران الواقعة، مؤكدة أنه مصاب بزكام شديد ويخضع للعلاج في المشفى بسبب إصابة في الرئة.

وتم نقل مرتضى الرحمن زاده، عمدة حي في العاصمة طهران، إلى المستشفى بعد ظهور أعراض فيروس "كورونا" عليه يوم الجمعة، بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام تلك.

ووفقًا لما نقلته روسيا اليوم: كانت السلطات الإيرانية أعلنت أمس عن ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا" في البلاد إلى 13 حالة، وتسجيل أربع حالات وفيات.

إصابة مسؤول إيراني بفيروس كورونا الجديد

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"طهران" تنفي إصابة المسؤول الكبير بـ"كورونا": زكام شديد
سبق

بعد أن تناقلت وسائل إعلام نبأ إصابة مسؤول إيراني بفيروس "كورونا" وإثبات الفحوص للإصابة؛ نفت محافظة طهران الواقعة، مؤكدة أنه مصاب بزكام شديد ويخضع للعلاج في المشفى بسبب إصابة في الرئة.

وتم نقل مرتضى الرحمن زاده، عمدة حي في العاصمة طهران، إلى المستشفى بعد ظهور أعراض فيروس "كورونا" عليه يوم الجمعة، بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام تلك.

ووفقًا لما نقلته روسيا اليوم: كانت السلطات الإيرانية أعلنت أمس عن ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا" في البلاد إلى 13 حالة، وتسجيل أربع حالات وفيات.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
11:34 AM

"طهران" تنفي إصابة المسؤول الكبير بـ"كورونا": زكام شديد

قالت: يخضع للعلاج في المشفى بسبب مرض بالرئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد أن تناقلت وسائل إعلام نبأ إصابة مسؤول إيراني بفيروس "كورونا" وإثبات الفحوص للإصابة؛ نفت محافظة طهران الواقعة، مؤكدة أنه مصاب بزكام شديد ويخضع للعلاج في المشفى بسبب إصابة في الرئة.

وتم نقل مرتضى الرحمن زاده، عمدة حي في العاصمة طهران، إلى المستشفى بعد ظهور أعراض فيروس "كورونا" عليه يوم الجمعة، بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام تلك.

ووفقًا لما نقلته روسيا اليوم: كانت السلطات الإيرانية أعلنت أمس عن ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا" في البلاد إلى 13 حالة، وتسجيل أربع حالات وفيات.

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