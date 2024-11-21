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للمرة الخامسة.. السعودية تفوز بمقعد مفوضية الملاحة بـ"الطيران المدني الدولي"

"هاشم": الفوز بالانتخابات سارٍ لمدة 3 سنوات بدءًا من 2020م

فازت المملكة العربية السعودية اليوم في انتخابات مفوضية الملاحة الجوية التي تضم 19 خبيرًا، يمثلون جميع دول وأقاليم العالم. ومثّل السعودية في عضويتها الخبير في مجال الطيران المدني الدولي المهندس جميل بن كامل متولي.

وفي التفاصيل، أوضح المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة المهندس سعود بن علي هاشم أن الانتخابات التي أجراها مجلس منظمة "الإيكاو" اليوم في كندا تعد سارية لمدة 3 سنوات بدءًا من بداية عام 2020.

وقال إن مفوضية الملاحة الجوية من أهم اللجان الفنية بالمنظمة التي تُعنى بإعداد القواعد القياسية والتوصيات في مجال السلامة والملاحة الجوية الدولية. مشيرًا إلى أن هذا الفوز هو الخامس على التوالي للمملكة العربية السعودية بمقعد مفوضية الملاحة الجوية.

مفوضية الملاحة الجوية الخبير في مجال الطيران المدني الدولي جميل متولي سعود هاشم المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة الإيكاو منظمة الإيكاو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للمرة الخامسة.. السعودية تفوز بمقعد مفوضية الملاحة بـ"الطيران المدني الدولي"
سبق

فازت المملكة العربية السعودية اليوم في انتخابات مفوضية الملاحة الجوية التي تضم 19 خبيرًا، يمثلون جميع دول وأقاليم العالم. ومثّل السعودية في عضويتها الخبير في مجال الطيران المدني الدولي المهندس جميل بن كامل متولي.

وفي التفاصيل، أوضح المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة المهندس سعود بن علي هاشم أن الانتخابات التي أجراها مجلس منظمة "الإيكاو" اليوم في كندا تعد سارية لمدة 3 سنوات بدءًا من بداية عام 2020.

وقال إن مفوضية الملاحة الجوية من أهم اللجان الفنية بالمنظمة التي تُعنى بإعداد القواعد القياسية والتوصيات في مجال السلامة والملاحة الجوية الدولية. مشيرًا إلى أن هذا الفوز هو الخامس على التوالي للمملكة العربية السعودية بمقعد مفوضية الملاحة الجوية.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
10:38 PM

للمرة الخامسة.. السعودية تفوز بمقعد مفوضية الملاحة بـ"الطيران المدني الدولي"

"هاشم": الفوز بالانتخابات سارٍ لمدة 3 سنوات بدءًا من 2020م

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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فازت المملكة العربية السعودية اليوم في انتخابات مفوضية الملاحة الجوية التي تضم 19 خبيرًا، يمثلون جميع دول وأقاليم العالم. ومثّل السعودية في عضويتها الخبير في مجال الطيران المدني الدولي المهندس جميل بن كامل متولي.

وفي التفاصيل، أوضح المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة المهندس سعود بن علي هاشم أن الانتخابات التي أجراها مجلس منظمة "الإيكاو" اليوم في كندا تعد سارية لمدة 3 سنوات بدءًا من بداية عام 2020.

وقال إن مفوضية الملاحة الجوية من أهم اللجان الفنية بالمنظمة التي تُعنى بإعداد القواعد القياسية والتوصيات في مجال السلامة والملاحة الجوية الدولية. مشيرًا إلى أن هذا الفوز هو الخامس على التوالي للمملكة العربية السعودية بمقعد مفوضية الملاحة الجوية.

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