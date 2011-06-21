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الفرق الرقابية بالرياض تكثف جولاتها الميدانية لمتابعة التزام المنشآت بقرار منع العمل تحت الشمس

"الحربي": القرار يأتي في إطار حرص "وزارة الموارد البشرية" على سلامة العاملين وصحتهم

قال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي: إن الفرق الرقابية التابعة للفرع تواصل تكثيف جولاتها الميدانية على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، والذي بدأ من يوم الثلاثاء الماضي 5 ذي القعدة 1442هـ الموافق 15 يونيو 2021م، من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 عصرًا، حتى يوم الأربعاء 8 صفر 1443هـ الموافق 15 سبتمبر 2021م.

وأشار الدكتور الحربي إلى أن "هذا القرار يأتي في إطار حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على سلامة العاملين وصحتهم، والالتزام بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة، وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية بسبب أشعة الشمس وحرارة الطقس المرتفعة، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة في توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية".

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الفرق الرقابية بالرياض تكثف جولاتها الميدانية لمتابعة التزام المنشآت بقرار منع العمل تحت الشمس
سبق

قال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي: إن الفرق الرقابية التابعة للفرع تواصل تكثيف جولاتها الميدانية على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، والذي بدأ من يوم الثلاثاء الماضي 5 ذي القعدة 1442هـ الموافق 15 يونيو 2021م، من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 عصرًا، حتى يوم الأربعاء 8 صفر 1443هـ الموافق 15 سبتمبر 2021م.

وأشار الدكتور الحربي إلى أن "هذا القرار يأتي في إطار حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على سلامة العاملين وصحتهم، والالتزام بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة، وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية بسبب أشعة الشمس وحرارة الطقس المرتفعة، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة في توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية".

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
07:08 PM

الفرق الرقابية بالرياض تكثف جولاتها الميدانية لمتابعة التزام المنشآت بقرار منع العمل تحت الشمس

"الحربي": القرار يأتي في إطار حرص "وزارة الموارد البشرية" على سلامة العاملين وصحتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي: إن الفرق الرقابية التابعة للفرع تواصل تكثيف جولاتها الميدانية على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، والذي بدأ من يوم الثلاثاء الماضي 5 ذي القعدة 1442هـ الموافق 15 يونيو 2021م، من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 عصرًا، حتى يوم الأربعاء 8 صفر 1443هـ الموافق 15 سبتمبر 2021م.

وأشار الدكتور الحربي إلى أن "هذا القرار يأتي في إطار حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على سلامة العاملين وصحتهم، والالتزام بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة، وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية بسبب أشعة الشمس وحرارة الطقس المرتفعة، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة في توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية".

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