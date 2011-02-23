وذكرت الوزارة، أنه بذلك ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس المسجّلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء، إلى 247 ألفاً و143 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 10 ملايين و195 ألفاً و160 حالة.

سجّلت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، 639 حالة وفاة و26 ألفاً و986 إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-23 سجّلت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، 639 حالة وفاة و26 ألفاً و986 إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية. وذكرت الوزارة، أنه بذلك ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس المسجّلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء، إلى 247 ألفاً و143 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 10 ملايين و195 ألفاً و160 حالة.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442 08:13 AM

كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية





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سجّلت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، 639 حالة وفاة و26 ألفاً و986 إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت الوزارة، أنه بذلك ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس المسجّلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء، إلى 247 ألفاً و143 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 10 ملايين و195 ألفاً و160 حالة.