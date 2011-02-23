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كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجّلت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، 639 حالة وفاة و26 ألفاً و986 إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت الوزارة، أنه بذلك ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس المسجّلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء، إلى 247 ألفاً و143 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 10 ملايين و195 ألفاً و160 حالة.

البرازيل فيروس كورونا الجديد

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كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة
سبق

سجّلت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، 639 حالة وفاة و26 ألفاً و986 إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت الوزارة، أنه بذلك ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس المسجّلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء، إلى 247 ألفاً و143 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 10 ملايين و195 ألفاً و160 حالة.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
08:13 AM

كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة

خلال الساعات الـ 24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، 639 حالة وفاة و26 ألفاً و986 إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت الوزارة، أنه بذلك ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس المسجّلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء، إلى 247 ألفاً و143 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 10 ملايين و195 ألفاً و160 حالة.

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