النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وبقيمة 995 مليون ريال

المملكة توقع عقداً مع الصين لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا المستجد

113 حالة ببيش.. 138 إصابة جديدة بكورونا في منطقة جازان

إجمالي الإصابات بمنطقة جازان 218 حالة تم تسجيلها

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 138 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في منطقة جازان، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.
وتم تسجيل ١١٣ إصابة جديدة في محافظة بيش وحالة واحدة في مدينة ‫جازان وفي محافظة أبو عريش ١٠ حالات ‫وفي محافظة العارضة ١٤ حالة، وتم تسجيل 4 حالات تعافي 3 منها بصبيا وواحدة في بيش.
وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 218 حالة إصابة تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت قد سجلت محافظة بيش 150 ومدينة جازان 27 إصابة والعارضة 15 وأبو عريش 10 وصامطة 8 والطوال 4 وصبيا 4 .

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
113 حالة ببيش.. 138 إصابة جديدة بكورونا في منطقة جازان
سبق

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 138 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في منطقة جازان، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.
وتم تسجيل ١١٣ إصابة جديدة في محافظة بيش وحالة واحدة في مدينة ‫جازان وفي محافظة أبو عريش ١٠ حالات ‫وفي محافظة العارضة ١٤ حالة، وتم تسجيل 4 حالات تعافي 3 منها بصبيا وواحدة في بيش.
وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 218 حالة إصابة تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت قد سجلت محافظة بيش 150 ومدينة جازان 27 إصابة والعارضة 15 وأبو عريش 10 وصامطة 8 والطوال 4 وصبيا 4 .

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
04:04 PM
اخر تعديل
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
08:58 PM

113 حالة ببيش.. 138 إصابة جديدة بكورونا في منطقة جازان

إجمالي الإصابات بمنطقة جازان 218 حالة تم تسجيلها

A A A
محمد المواسي - جازان
3
15,893

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 138 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في منطقة جازان، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.
وتم تسجيل ١١٣ إصابة جديدة في محافظة بيش وحالة واحدة في مدينة ‫جازان وفي محافظة أبو عريش ١٠ حالات ‫وفي محافظة العارضة ١٤ حالة، وتم تسجيل 4 حالات تعافي 3 منها بصبيا وواحدة في بيش.
وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 218 حالة إصابة تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت قد سجلت محافظة بيش 150 ومدينة جازان 27 إصابة والعارضة 15 وأبو عريش 10 وصامطة 8 والطوال 4 وصبيا 4 .

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,570
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,148
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,620
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,650

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ
محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

سارة الجهني
حراج التشهير بالناس

حراج التشهير بالناس

أحمد عجب
الوزير الناجح لم يرسب!

الوزير الناجح لم يرسب!

ماجد البريكان
الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

منيف الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة