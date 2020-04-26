113 حالة ببيش.. 138 إصابة جديدة بكورونا في منطقة جازان

إجمالي الإصابات بمنطقة جازان 218 حالة تم تسجيلها

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 138 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في منطقة جازان، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

وتم تسجيل ١١٣ إصابة جديدة في محافظة بيش وحالة واحدة في مدينة ‫جازان وفي محافظة أبو عريش ١٠ حالات ‫وفي محافظة العارضة ١٤ حالة، وتم تسجيل 4 حالات تعافي 3 منها بصبيا وواحدة في بيش.

وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 218 حالة إصابة تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت قد سجلت محافظة بيش 150 ومدينة جازان 27 إصابة والعارضة 15 وأبو عريش 10 وصامطة 8 والطوال 4 وصبيا 4 .