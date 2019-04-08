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بالفيديو.. قصة سقوط واختفاء "السبيعي" في شلالات أوغندا

مرافقه قال: تعثَّر على صخرة وسقط ودفعته المياه القوية معها

وثَّق أحد المرافقين لرجل الأعمال السعودي مذكر السبيعي طريقة سقوطه بمياه الشلالات القوية ببحيرة فيكتوريا بجمهورية أوغندا.

وقال أحد المرافقين للسبيعي إنهم كانوا يتناولون الغداء، وبعد أن أنهى الطعام أراد "السبيعي" أن يغسل يديه في مياه الشلال القريبة من مكانهم، لكنه تعثر على صخرة، وسقط في المياه.

وأضاف بأنهم شاهدوه يحاول إنقاذ نفسه، ثم دفعته المياه القوية معها، واختفى.

وتواصل سفارة المملكة العربية السعودية بجمهورية أوغندا مع الجهات الرسمية الأوغندية العمل والبحث المتواصل عن المواطن "مذكر السبيعي" الذي اختفى هناك منذ ظُهر أمس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. قصة سقوط واختفاء "السبيعي" في شلالات أوغندا
سبق

وثَّق أحد المرافقين لرجل الأعمال السعودي مذكر السبيعي طريقة سقوطه بمياه الشلالات القوية ببحيرة فيكتوريا بجمهورية أوغندا.

وقال أحد المرافقين للسبيعي إنهم كانوا يتناولون الغداء، وبعد أن أنهى الطعام أراد "السبيعي" أن يغسل يديه في مياه الشلال القريبة من مكانهم، لكنه تعثر على صخرة، وسقط في المياه.

وأضاف بأنهم شاهدوه يحاول إنقاذ نفسه، ثم دفعته المياه القوية معها، واختفى.

وتواصل سفارة المملكة العربية السعودية بجمهورية أوغندا مع الجهات الرسمية الأوغندية العمل والبحث المتواصل عن المواطن "مذكر السبيعي" الذي اختفى هناك منذ ظُهر أمس.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
12:14 AM

بالفيديو.. قصة سقوط واختفاء "السبيعي" في شلالات أوغندا

مرافقه قال: تعثَّر على صخرة وسقط ودفعته المياه القوية معها

A A A
محمد الزامل - الرياض
7
10,142

وثَّق أحد المرافقين لرجل الأعمال السعودي مذكر السبيعي طريقة سقوطه بمياه الشلالات القوية ببحيرة فيكتوريا بجمهورية أوغندا.

وقال أحد المرافقين للسبيعي إنهم كانوا يتناولون الغداء، وبعد أن أنهى الطعام أراد "السبيعي" أن يغسل يديه في مياه الشلال القريبة من مكانهم، لكنه تعثر على صخرة، وسقط في المياه.

وأضاف بأنهم شاهدوه يحاول إنقاذ نفسه، ثم دفعته المياه القوية معها، واختفى.

وتواصل سفارة المملكة العربية السعودية بجمهورية أوغندا مع الجهات الرسمية الأوغندية العمل والبحث المتواصل عن المواطن "مذكر السبيعي" الذي اختفى هناك منذ ظُهر أمس.

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