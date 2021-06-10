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"صلة الرحم" تقود شاباً لإنهاء معاناة أحد أقاربه.. هذا ما فعله من أجله

العنزي لـ"سبق": أشعر بسعادة كبيرة لأني أبتغي وجه الله سبحانه

في تضحية جديدة يسجلها أبناء الوطن تجاه إخوانهم في المجتمع والإنسانية سجّل الشاب السعودي فيصل هادي العنزي أروع الأمثلة في التضحية وصلة الرحم وحب الخير للآخرين، وتكاتف المجتمع، حينما تبرع بجزء من كبده لأحد أقاربه.

وقال فيصل العنزي لـ"سبق" أنه تبرع لقريبه "سالم محمد العنزي" الذي كان بحاجة ماسة إلى زراعة كبد، وبادر فور علمه بالتبرع مسرعاً ودون تردد وقام بعمل الفحوصات اللازمة وتغمره الفرحة والسعادة حينها.

وأضاف أنه كان يدعو أن تتوافق التحاليل، وقد استجاب الله دعاءه حيث تقدم متطوعاً بالإسهام بإنقاذ حالة يبتغي من ذلك وجه الله عزوجل، وتوجه من فوره إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي.


وأبان أنه بدأ الخطوات الأولية لعمل الإجراءات والفحوصات الطبية، وتمت العملية بنجاح، معرباً عن سعادته والفرحة التي تغمره فور خروجه من غرفة العمليات ورسم البسمة على محتاج للعلاج له ولذويه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صلة الرحم" تقود شاباً لإنهاء معاناة أحد أقاربه.. هذا ما فعله من أجله
سبق

في تضحية جديدة يسجلها أبناء الوطن تجاه إخوانهم في المجتمع والإنسانية سجّل الشاب السعودي فيصل هادي العنزي أروع الأمثلة في التضحية وصلة الرحم وحب الخير للآخرين، وتكاتف المجتمع، حينما تبرع بجزء من كبده لأحد أقاربه.

وقال فيصل العنزي لـ"سبق" أنه تبرع لقريبه "سالم محمد العنزي" الذي كان بحاجة ماسة إلى زراعة كبد، وبادر فور علمه بالتبرع مسرعاً ودون تردد وقام بعمل الفحوصات اللازمة وتغمره الفرحة والسعادة حينها.

وأضاف أنه كان يدعو أن تتوافق التحاليل، وقد استجاب الله دعاءه حيث تقدم متطوعاً بالإسهام بإنقاذ حالة يبتغي من ذلك وجه الله عزوجل، وتوجه من فوره إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي.


وأبان أنه بدأ الخطوات الأولية لعمل الإجراءات والفحوصات الطبية، وتمت العملية بنجاح، معرباً عن سعادته والفرحة التي تغمره فور خروجه من غرفة العمليات ورسم البسمة على محتاج للعلاج له ولذويه.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
12:01 AM

"صلة الرحم" تقود شاباً لإنهاء معاناة أحد أقاربه.. هذا ما فعله من أجله

العنزي لـ"سبق": أشعر بسعادة كبيرة لأني أبتغي وجه الله سبحانه

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زيد الخمشي - الرياض
3
7,550

في تضحية جديدة يسجلها أبناء الوطن تجاه إخوانهم في المجتمع والإنسانية سجّل الشاب السعودي فيصل هادي العنزي أروع الأمثلة في التضحية وصلة الرحم وحب الخير للآخرين، وتكاتف المجتمع، حينما تبرع بجزء من كبده لأحد أقاربه.

وقال فيصل العنزي لـ"سبق" أنه تبرع لقريبه "سالم محمد العنزي" الذي كان بحاجة ماسة إلى زراعة كبد، وبادر فور علمه بالتبرع مسرعاً ودون تردد وقام بعمل الفحوصات اللازمة وتغمره الفرحة والسعادة حينها.

وأضاف أنه كان يدعو أن تتوافق التحاليل، وقد استجاب الله دعاءه حيث تقدم متطوعاً بالإسهام بإنقاذ حالة يبتغي من ذلك وجه الله عزوجل، وتوجه من فوره إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي.


وأبان أنه بدأ الخطوات الأولية لعمل الإجراءات والفحوصات الطبية، وتمت العملية بنجاح، معرباً عن سعادته والفرحة التي تغمره فور خروجه من غرفة العمليات ورسم البسمة على محتاج للعلاج له ولذويه.

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