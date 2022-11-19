بالفيديو.. 13 خدمة طبية تقدمها عيادة الشيخوخة في "تخصصي بريدة"

تهتم بتقديم الرعاية الصحية للكبار عن طريق الوقاية والعلاج من الأمراض

في بادرة جديدة من مبادرات العيادات التخصصية الجديدة في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة تجاه كبار السن، دشَّنت إدارة المستشفى عيادة الشيخوخة التي ستكون مفتوحة كل يوم خميس.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، الدكتور تركي بن عبدالله المقبل، أن عيادة أمراض الشيخوخة أو طب الشيخوخة التي تم تدشينها هي عيادة متخصصة، تركز على تقديم الرعاية الصحية لكبار السن، وتهدف إلى تعزيز الصحة عن طريق الوقاية، والعلاج من الأمراض والإعاقات لدى كبار السن؛ إذ يتم من خلال هذه العيادة الكشف الأولي على المسن، وتحويله لتخصص أدق عند الحاجة، مع الاستمرار في تقديم الرعاية والمشورة الطبية لهم لكونهم الفئة العمرية الأكثر حاجة للرعاية الصحية، والأكثر حاجة للاهتمام بالوصفات الطبية التي تقدَّم لهم لمتابعة استخدامها، ولتجنب أي تعارض بينها.

وأشار إلى أن ذلك سوف يخفف المعاناة التي تواجههم وذويهم، كالتنقل من مرفق لآخر، أو من عيادة لأخرى، أو طول فترة الانتظار في حال وجود عدد كبير من المرضى.. كما يساعد ذلك في حصر احتياجاتهم، والأمراض الشائعة لديهم؛ ما يُسهم في تقدُّم وتطور الخدمات العلاجية والوقائية المقدمة لهم، وينعكس إيجابًا على صحة المريض المسن نفسيًّا، وعضويًّا بشكل خاص؛ إذ تعتبر مرحلة الشيخوخة إحدى المراحل العمرية التي يمر بها الإنسان. ويعتبر عمر 60 – 65 هو العمر المستخدم لبداية هذه المرحلة.

وعن الأمراض التي تتابعها هذه العيادة لدى كبار السن قال الدكتور المقبل: إن عيادة الشيخوخة تقدم رعاية شمولية ومتخصصة لمن يعانون الأمراض المتعلقة بتقدُّم العمر، والمزمنة، مثل التقييم الشامل والفحوصات الدورية، كذلك مراجعة الأدوية وتنظيمها وتداخلاتها، وضعف الذاكرة والزهايمر وأمراض الخرف، والاكتشاف المبكر للقلق والاكتئاب، وصعوبات النوم، والضعف العام وفقدان الشهية، والسقوط المتكرر وهشاشة العظام، والمشاكل المتعلقة بالقلب.

وفي ختام حديثه أكد الدكتور تركي المقبل اهتمام إدارة المستشفى بتطوير وتحسين جودة العمل الطبي المقدَّم للمرضى؛ ليكون في أعلى مستوياته الإيجابية التي تهدف لها وزارة الصحة. وما هذه العيادة إلا إحدى ثمار هذا التطوير الذي نتمنى أن يخدم فئة عمرية غالية على قلوبنا جميعًا، مع تحقيق رؤية المستشفى لعيادات وخدمات تخصصية متنوعة.