الخطوط الأوكرانية توقف رحلاتها فوق إيران: لن نطير فوق هذا البلد مجددًا

عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن إسقاط الطائرة بصاروخ

أعلنت الخطوط الجوية الأوكرانية، اليوم السبت، إيقاف رحلاتها فوق إيران، بعد إعلان طهران إسقاط الطائرة الأوكرانية بالقرب من مطار الخميني في طهران، يوم الأربعاء الماضي.

وحسب وكالة "رويترز"، قال نائب رئيس شركة الخطوط الجوية الأوكرانية لعمل الطيران، إيغور سوسنوفسكي: الخطوط الأوكرانية غيرت مساراتها بالفعل ولن تطير فوق إيران بعد الآن.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، في وقت سابق اليوم السبت، تحمله المسؤولية كاملة عن تحطم الطائرة الأوكرانية، فيما أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طهران ستواصل التحقيق في "الخطأ الذي لا يغتفر" الذي أدى إلى تحطم الطائرة الأوكرانية، مؤكدًا أن "الخطأ البشري والإطلاق الخاطئ لدفاعات الحرس الثوري الإيراني، قد أسفر عن سقوط الطائرة ومقتل 176 شخصًا بريئًا".

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير الجاري، خلال قيامها برحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصًا.