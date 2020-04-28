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ترقية "السبيعي" إلى رتبة "عقيد"

يتلقى العقيد محمد بن فراج العمران السبيعي، مدير شعبة المشتريات والعقود بدوريات الأمن بالرياض، التهاني والتبريكات، من منسوبي دوريات الأمن بالرياض وزملائه وأقاربه، بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "عقيد".

وعبّر "السبيعي" عن شكره وتقديره لولاة الأمر على الثقة الغالية، مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من العطاء والتفاني، في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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ترقية "السبيعي" إلى رتبة "عقيد"
سبق

يتلقى العقيد محمد بن فراج العمران السبيعي، مدير شعبة المشتريات والعقود بدوريات الأمن بالرياض، التهاني والتبريكات، من منسوبي دوريات الأمن بالرياض وزملائه وأقاربه، بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "عقيد".

وعبّر "السبيعي" عن شكره وتقديره لولاة الأمر على الثقة الغالية، مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من العطاء والتفاني، في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
05:58 PM

ترقية "السبيعي" إلى رتبة "عقيد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يتلقى العقيد محمد بن فراج العمران السبيعي، مدير شعبة المشتريات والعقود بدوريات الأمن بالرياض، التهاني والتبريكات، من منسوبي دوريات الأمن بالرياض وزملائه وأقاربه، بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "عقيد".

وعبّر "السبيعي" عن شكره وتقديره لولاة الأمر على الثقة الغالية، مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من العطاء والتفاني، في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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