المجلس الأعلى للقضاء يطرح وظائف شاغرة للرجال

مشمولة بسلم الرواتب لحملة الماجستير والبكالوريوس

أعلن المجلس الأعلى للقضاء طرح وظائف شاغرة للرجال مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام لحملة درجتي الماجستير والبكالوريوس.

ودعا المجلس الراغبين في التقدم على هذه الوظائف إلى الدخول على موقع المجلس؛ للحصول على كل التفاصيل المطلوبة وتقديم طلباتهم على الرابط www.scj.gov.sa.

وأوضح أن موعد التقديم على الوظائف سيبدأ من صباح يوم الأحد الموافق 27/ 3/ 1441هـ وينتهي مساء يوم الخميس الموافق 1/ 4/ 1441هـ.