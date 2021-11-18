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المجلس الأعلى للقضاء يطرح وظائف شاغرة للرجال

مشمولة بسلم الرواتب لحملة الماجستير والبكالوريوس

أعلن المجلس الأعلى للقضاء طرح وظائف شاغرة للرجال مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام لحملة درجتي الماجستير والبكالوريوس.

ودعا المجلس الراغبين في التقدم على هذه الوظائف إلى الدخول على موقع المجلس؛ للحصول على كل التفاصيل المطلوبة وتقديم طلباتهم على الرابط www.scj.gov.sa.

وأوضح أن موعد التقديم على الوظائف سيبدأ من صباح يوم الأحد الموافق 27/ 3/ 1441هـ وينتهي مساء يوم الخميس الموافق 1/ 4/ 1441هـ.

المجلس الأعلى للقضاء وظائف

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المجلس الأعلى للقضاء يطرح وظائف شاغرة للرجال
سبق

أعلن المجلس الأعلى للقضاء طرح وظائف شاغرة للرجال مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام لحملة درجتي الماجستير والبكالوريوس.

ودعا المجلس الراغبين في التقدم على هذه الوظائف إلى الدخول على موقع المجلس؛ للحصول على كل التفاصيل المطلوبة وتقديم طلباتهم على الرابط www.scj.gov.sa.

وأوضح أن موعد التقديم على الوظائف سيبدأ من صباح يوم الأحد الموافق 27/ 3/ 1441هـ وينتهي مساء يوم الخميس الموافق 1/ 4/ 1441هـ.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
04:23 PM

المجلس الأعلى للقضاء يطرح وظائف شاغرة للرجال

مشمولة بسلم الرواتب لحملة الماجستير والبكالوريوس

A A A
حمد الفراج - الرياض
1
1,400

أعلن المجلس الأعلى للقضاء طرح وظائف شاغرة للرجال مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام لحملة درجتي الماجستير والبكالوريوس.

ودعا المجلس الراغبين في التقدم على هذه الوظائف إلى الدخول على موقع المجلس؛ للحصول على كل التفاصيل المطلوبة وتقديم طلباتهم على الرابط www.scj.gov.sa.

وأوضح أن موعد التقديم على الوظائف سيبدأ من صباح يوم الأحد الموافق 27/ 3/ 1441هـ وينتهي مساء يوم الخميس الموافق 1/ 4/ 1441هـ.

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