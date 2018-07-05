وأوضح عميد الكلية التقنية بتنومة "المهندس فهد بن ظافر الشهري"، أن أعمال القبول بالكلية، واستلام الملفات، واستكمال الإجراءات للمرشحين؛ ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين القبول بداية من تاريخ ١٤٣٩/١١/١٦ حتى تاريخ ١٤٣٩/١١/٢٦.
وقال: إن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب، مبينًا أن التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية بقسم تقنية الحاسب الآلي "تخصص شبكات الحاسب الآلي" وقسم التقنية الإدارية "تخصص المحاسبة".
وأوضح عميد الكلية التقنية بتنومة "المهندس فهد بن ظافر الشهري"، أن أعمال القبول بالكلية، واستلام الملفات، واستكمال الإجراءات للمرشحين؛ ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين القبول بداية من تاريخ ١٤٣٩/١١/١٦ حتى تاريخ ١٤٣٩/١١/٢٦.
وقال: إن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب، مبينًا أن التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية بقسم تقنية الحاسب الآلي "تخصص شبكات الحاسب الآلي" وقسم التقنية الإدارية "تخصص المحاسبة".
05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
06:46 PM
"تقنية تنومة" تبدأ استقبال طلبات القبول.. الأحد المقبل
وأوضح عميد الكلية التقنية بتنومة "المهندس فهد بن ظافر الشهري"، أن أعمال القبول بالكلية، واستلام الملفات، واستكمال الإجراءات للمرشحين؛ ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين القبول بداية من تاريخ ١٤٣٩/١١/١٦ حتى تاريخ ١٤٣٩/١١/٢٦.
وقال: إن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب، مبينًا أن التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية بقسم تقنية الحاسب الآلي "تخصص شبكات الحاسب الآلي" وقسم التقنية الإدارية "تخصص المحاسبة".