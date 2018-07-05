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"تقنية تنومة" تبدأ استقبال طلبات القبول.. الأحد المقبل

​عبر بوابة القبول الموحدة الإلكترونية

أعلنت الكلية التقنية بتنومة عن بدء استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ، اعتبارًا من الأحد القادم، وحتى تاريخ ١١/٦.

يتم الاستقبال عبر بوابة القبول الموحدة على الرابط: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/pages/details/planDetails.xhtml?faces-redirect=true

وأوضح عميد الكلية التقنية بتنومة "المهندس فهد بن ظافر الشهري"، أن أعمال القبول بالكلية، واستلام الملفات، واستكمال الإجراءات للمرشحين؛ ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين القبول بداية من تاريخ ١٤٣٩/١١/١٦ حتى تاريخ ١٤٣٩/١١/٢٦.

وقال: إن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب، مبينًا أن التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية بقسم تقنية الحاسب الآلي "تخصص شبكات الحاسب الآلي" وقسم التقنية الإدارية "تخصص المحاسبة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تقنية تنومة" تبدأ استقبال طلبات القبول.. الأحد المقبل
سبق

أعلنت الكلية التقنية بتنومة عن بدء استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ، اعتبارًا من الأحد القادم، وحتى تاريخ ١١/٦.

يتم الاستقبال عبر بوابة القبول الموحدة على الرابط: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/pages/details/planDetails.xhtml?faces-redirect=true

وأوضح عميد الكلية التقنية بتنومة "المهندس فهد بن ظافر الشهري"، أن أعمال القبول بالكلية، واستلام الملفات، واستكمال الإجراءات للمرشحين؛ ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين القبول بداية من تاريخ ١٤٣٩/١١/١٦ حتى تاريخ ١٤٣٩/١١/٢٦.

وقال: إن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب، مبينًا أن التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية بقسم تقنية الحاسب الآلي "تخصص شبكات الحاسب الآلي" وقسم التقنية الإدارية "تخصص المحاسبة".

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
06:46 PM

"تقنية تنومة" تبدأ استقبال طلبات القبول.. الأحد المقبل

​عبر بوابة القبول الموحدة الإلكترونية

A A A
عبدالعزيز الشهري - عسير
1
1,366

أعلنت الكلية التقنية بتنومة عن بدء استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ، اعتبارًا من الأحد القادم، وحتى تاريخ ١١/٦.

يتم الاستقبال عبر بوابة القبول الموحدة على الرابط: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/pages/details/planDetails.xhtml?faces-redirect=true

وأوضح عميد الكلية التقنية بتنومة "المهندس فهد بن ظافر الشهري"، أن أعمال القبول بالكلية، واستلام الملفات، واستكمال الإجراءات للمرشحين؛ ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين القبول بداية من تاريخ ١٤٣٩/١١/١٦ حتى تاريخ ١٤٣٩/١١/٢٦.

وقال: إن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب، مبينًا أن التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية بقسم تقنية الحاسب الآلي "تخصص شبكات الحاسب الآلي" وقسم التقنية الإدارية "تخصص المحاسبة".

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