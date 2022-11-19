تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير ليلتي الأربعاء والخميس في العاصمة الرياض، لتصل درجة الحرارة الصغرى فيها مع ساعات فجر الخميس إلى 5 درجات مئوية فقط، الأمر الذي يستوجب استخدام وسائل التدفئة وارتداء الملابس المُناسبة لمثل هذه الأجواء ذات البرودة الشديدة، خاصة للأطفال وكبار السن. ويُتوقع أن يتعمق المرتفع السيبيري البارد وبشكل متزايد في عموم مناطق وسط وشمال المملكة، لتقترب من الصفر المئوي في العديد من المناطق، ويشمل تأثير الكتلة الباردة الجوف وحائل، وتهب رياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الأتربة والغبار في بعض المناطق في أجزاء من شمال وشمال غرب قد تشمل سواحل تبوك. وتقترب درجات الحرارة من الصفر المئوي مع ساعات الصباح الباكر في أجزاء من الحدود الشمالية بما فيها عرعر وطريف وأجزاء من الجوف، وتكون حول 5 مئوية وربما أقل في مناطق واسعة خاصة شرق تبوك وأجزاء من حائل ورفحاء لاسيما يومي الثلاثاء والأربعاء والخميس وفقاً لطقس العرب.

الليلة.. استعدوا للبرد في المناطق الشمالية والعاصمة تسجل 5 درجات خالد الشاماني سبق 2019-11-19 تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير ليلتي الأربعاء والخميس في العاصمة الرياض، لتصل درجة الحرارة الصغرى فيها مع ساعات فجر الخميس إلى 5 درجات مئوية فقط، الأمر الذي يستوجب استخدام وسائل التدفئة وارتداء الملابس المُناسبة لمثل هذه الأجواء ذات البرودة الشديدة، خاصة للأطفال وكبار السن.



ويُتوقع أن يتعمق المرتفع السيبيري البارد وبشكل متزايد في عموم مناطق وسط وشمال المملكة، لتقترب من الصفر المئوي في العديد من المناطق، ويشمل تأثير الكتلة الباردة الجوف وحائل، وتهب رياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الأتربة والغبار في بعض المناطق في أجزاء من شمال وشمال غرب قد تشمل سواحل تبوك.



وتقترب درجات الحرارة من الصفر المئوي مع ساعات الصباح الباكر في أجزاء من الحدود الشمالية بما فيها عرعر وطريف وأجزاء من الجوف، وتكون حول 5 مئوية وربما أقل في مناطق واسعة خاصة شرق تبوك وأجزاء من حائل ورفحاء لاسيما يومي الثلاثاء والأربعاء والخميس وفقاً لطقس العرب.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441 05:12 PM

الليلة.. استعدوا للبرد في المناطق الشمالية والعاصمة تسجل 5 درجات تقترب من الصفر المئوي مع ساعات الصباح الباكر في أجزاء منها





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تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير ليلتي الأربعاء والخميس في العاصمة الرياض، لتصل درجة الحرارة الصغرى فيها مع ساعات فجر الخميس إلى 5 درجات مئوية فقط، الأمر الذي يستوجب استخدام وسائل التدفئة وارتداء الملابس المُناسبة لمثل هذه الأجواء ذات البرودة الشديدة، خاصة للأطفال وكبار السن.



ويُتوقع أن يتعمق المرتفع السيبيري البارد وبشكل متزايد في عموم مناطق وسط وشمال المملكة، لتقترب من الصفر المئوي في العديد من المناطق، ويشمل تأثير الكتلة الباردة الجوف وحائل، وتهب رياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الأتربة والغبار في بعض المناطق في أجزاء من شمال وشمال غرب قد تشمل سواحل تبوك.



وتقترب درجات الحرارة من الصفر المئوي مع ساعات الصباح الباكر في أجزاء من الحدود الشمالية بما فيها عرعر وطريف وأجزاء من الجوف، وتكون حول 5 مئوية وربما أقل في مناطق واسعة خاصة شرق تبوك وأجزاء من حائل ورفحاء لاسيما يومي الثلاثاء والأربعاء والخميس وفقاً لطقس العرب.