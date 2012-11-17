جازان.. أمطار رعدية تتواصل حتى السابعة مساء
الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح وتشمل عدة محافظات
نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.
جازان.. أمطار رعدية تتواصل حتى السابعة مساء
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-11-16
نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.
16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
10:25 AM
جازان.. أمطار رعدية تتواصل حتى السابعة مساء
الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح وتشمل عدة محافظات
نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.