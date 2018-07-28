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شرطة عسير تعلن القبض على المتحرش بفتاة داخل مركز تجاري بأبها

مواطن في العقد الثالث من العمر.. واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتحرش بفتاة داخل أحد المراكز التجارية بمدينة أبها، في تصرف يتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة.

وقال "الدباش": إن الموقوف مُواطن في العقد الثالث من العمر، وتم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته لفرع النيابة العامة.

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شرطة عسير تعلن القبض على المتحرش بفتاة داخل مركز تجاري بأبها
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتحرش بفتاة داخل أحد المراكز التجارية بمدينة أبها، في تصرف يتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة.

وقال "الدباش": إن الموقوف مُواطن في العقد الثالث من العمر، وتم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته لفرع النيابة العامة.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
01:59 PM

شرطة عسير تعلن القبض على المتحرش بفتاة داخل مركز تجاري بأبها

مواطن في العقد الثالث من العمر.. واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتحرش بفتاة داخل أحد المراكز التجارية بمدينة أبها، في تصرف يتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة.

وقال "الدباش": إن الموقوف مُواطن في العقد الثالث من العمر، وتم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته لفرع النيابة العامة.

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