أمانة الرياض تفتتح موقعين جديدين لبائعي التمور في العاصمة

تلبية لاحتياجات السكان لمدة 4 أشهر مقبلة

أعلنت أمانة منطقة الرياض، افتتاح موقعين موسميين لمزاولة نشاط بيع التمور داخل العاصمة، تلبية لاحتياجات السكان.

وقالت "الأمانة": إن السوق الأول يقع في حي الروابي، والثاني في حي المروج، ويستقبلان الزوار يوميًّا من 8 صباحًا حتى 10 مساءً، لمدة أربعة أشهر.