أمانة الرياض تفتتح موقعين جديدين لبائعي التمور في العاصمة
تلبية لاحتياجات السكان لمدة 4 أشهر مقبلة
أعلنت أمانة منطقة الرياض، افتتاح موقعين موسميين لمزاولة نشاط بيع التمور داخل العاصمة، تلبية لاحتياجات السكان.
وقالت "الأمانة": إن السوق الأول يقع في حي الروابي، والثاني في حي المروج، ويستقبلان الزوار يوميًّا من 8 صباحًا حتى 10 مساءً، لمدة أربعة أشهر.
أمانة منطقة الرياض
أمانة الرياض تفتتح موقعين جديدين لبائعي التمور في العاصمة
فهد الغبيوي
سبق
2020-09-09
أعلنت أمانة منطقة الرياض، افتتاح موقعين موسميين لمزاولة نشاط بيع التمور داخل العاصمة، تلبية لاحتياجات السكان.
وقالت "الأمانة": إن السوق الأول يقع في حي الروابي، والثاني في حي المروج، ويستقبلان الزوار يوميًّا من 8 صباحًا حتى 10 مساءً، لمدة أربعة أشهر.
09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
08:01 PM
أمانة الرياض تفتتح موقعين جديدين لبائعي التمور في العاصمة
تلبية لاحتياجات السكان لمدة 4 أشهر مقبلة
أعلنت أمانة منطقة الرياض، افتتاح موقعين موسميين لمزاولة نشاط بيع التمور داخل العاصمة، تلبية لاحتياجات السكان.
وقالت "الأمانة": إن السوق الأول يقع في حي الروابي، والثاني في حي المروج، ويستقبلان الزوار يوميًّا من 8 صباحًا حتى 10 مساءً، لمدة أربعة أشهر.