مستشفى "المويه" يدشن مبادرات "تطوعي صحة".. خدمات للمسافرين والعمل خلال الإجازة

ضمن جهود خدمة المواطنين والمقيمين

دشّن مدير مستشفى المويه العام، اليوم الجمعة، عدداً من المبادرات التطوعية التي شارك بها مستشفى المويه العام، والمراكز الصحية التابعة له في حملة "تطوعي صحة 3" التي دشنها معالي وزير الصحة.

واشتملت المبادرات التي شارك فيها عدد كبير من موظفي وموظفات المستشفى على مبادرة "في خدمة عابر سبيل"، والتي تستمر لمدة يومين، ويتم خلالها تقديم خدمات صحية وتوعوية ووقائية لعابري طريق الرياض- الطائف السريع.

وتضمنت المبادرات تدشين العمل خلال الفترات المسائية، في إجازة نهاية الأسبوع (الجمعة-السبت) في العيادات الخارجية والعمليات والأقسام المساندة في المويه العام، إضافة لاستمرار عمل المراكز الصحية في المويه ورضوان لخدمة المراجعين.

يشار إلى أن المستشفى نفذ عددًا من المبادرات التطوعية اشتملت على تقديم خدمات علاجية وبرامج توعوية ووقائية، وشارك في تنفيذها أكثر من ٦٠ موظفًا وموظفة فيما استفاد منها عدد كبير من المواطنين والمقيمين.