تستمر لـ8 مساء.. رياح وأتربة مثارة على الباحة

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بعدة محافظات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل محافظة الحجرة، والمندق، وبني حسن، وغامد الزناد.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.