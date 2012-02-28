تشييع جثامين 5 شبان ضحايا طريق "رماح- شوية"

تم دفنهم في مقبرة النسيم بالرياض

شيعت جموع غفيرة من المصلين ظهر اليوم، جنازة خمسة شبان من أهالي محافظة رفحاء، لقيو حتفهم الخميس الماضي، في حادث سير على طريق رماح ـ شوية.

وأديت صلاة الجنازة على المتوفين الخمسة في جامع الراجحي بالرياض، وتم دفنهم في مقبرة النسيم بمدينة الرياض.

وشهدت مراسم تشييع الجنائز تواجد ذوي المتوفين وأقاربهم بالإضافة إلى عدد من القيادات العسكرية والمدنية.

يذكر أن الحادث وقع مساء الخميس الماضي، حيث كان الشبان الخمسة خارجين من دورة عسكرية بالرياض ومتوجهين إلى رفحاء عن طريق طريق رماح- شوية.

وأثناء المسير تعرضو لحادث تصادم وجهاً لوجه مع سيارة تقل عائلة كويتية مكونة من رجل وإمرأة، ما أسفر عنه وفاة الطرفين في الحال.