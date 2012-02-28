النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تشييع جثامين 5 شبان  ضحايا طريق "رماح- شوية"

تم دفنهم في مقبرة النسيم بالرياض

شيعت جموع غفيرة من المصلين ظهر اليوم، جنازة خمسة شبان من أهالي محافظة رفحاء، لقيو حتفهم الخميس الماضي، في حادث سير على طريق رماح ـ شوية.

وأديت صلاة الجنازة على المتوفين الخمسة في جامع الراجحي بالرياض، وتم دفنهم في مقبرة النسيم بمدينة الرياض.

وشهدت مراسم تشييع الجنائز تواجد ذوي المتوفين وأقاربهم بالإضافة إلى عدد من القيادات العسكرية والمدنية.

يذكر أن الحادث وقع مساء الخميس الماضي، حيث كان الشبان الخمسة خارجين من دورة عسكرية بالرياض ومتوجهين إلى رفحاء عن طريق طريق رماح- شوية.

وأثناء المسير تعرضو لحادث تصادم وجهاً لوجه مع سيارة تقل عائلة كويتية مكونة من رجل وإمرأة، ما أسفر عنه وفاة الطرفين في الحال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تشييع جثامين 5 شبان  ضحايا طريق "رماح- شوية"
سبق

شيعت جموع غفيرة من المصلين ظهر اليوم، جنازة خمسة شبان من أهالي محافظة رفحاء، لقيو حتفهم الخميس الماضي، في حادث سير على طريق رماح ـ شوية.

وأديت صلاة الجنازة على المتوفين الخمسة في جامع الراجحي بالرياض، وتم دفنهم في مقبرة النسيم بمدينة الرياض.

وشهدت مراسم تشييع الجنائز تواجد ذوي المتوفين وأقاربهم بالإضافة إلى عدد من القيادات العسكرية والمدنية.

يذكر أن الحادث وقع مساء الخميس الماضي، حيث كان الشبان الخمسة خارجين من دورة عسكرية بالرياض ومتوجهين إلى رفحاء عن طريق طريق رماح- شوية.

وأثناء المسير تعرضو لحادث تصادم وجهاً لوجه مع سيارة تقل عائلة كويتية مكونة من رجل وإمرأة، ما أسفر عنه وفاة الطرفين في الحال.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
06:52 PM

تشييع جثامين 5 شبان  ضحايا طريق "رماح- شوية"

تم دفنهم في مقبرة النسيم بالرياض

A A A
عويد التومي - الرياض
11
21,192

شيعت جموع غفيرة من المصلين ظهر اليوم، جنازة خمسة شبان من أهالي محافظة رفحاء، لقيو حتفهم الخميس الماضي، في حادث سير على طريق رماح ـ شوية.

وأديت صلاة الجنازة على المتوفين الخمسة في جامع الراجحي بالرياض، وتم دفنهم في مقبرة النسيم بمدينة الرياض.

وشهدت مراسم تشييع الجنائز تواجد ذوي المتوفين وأقاربهم بالإضافة إلى عدد من القيادات العسكرية والمدنية.

يذكر أن الحادث وقع مساء الخميس الماضي، حيث كان الشبان الخمسة خارجين من دورة عسكرية بالرياض ومتوجهين إلى رفحاء عن طريق طريق رماح- شوية.

وأثناء المسير تعرضو لحادث تصادم وجهاً لوجه مع سيارة تقل عائلة كويتية مكونة من رجل وإمرأة، ما أسفر عنه وفاة الطرفين في الحال.

شارك برأيك
52
292

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,757
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,520
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,071
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,750

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

فرص عمل للشباب السعودي

فرص عمل للشباب السعودي

خالد الشبانة
الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

جمعان الكرت
تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

خالد الحقباني
مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة