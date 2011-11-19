النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بمنشأة عرضت إطارات منتهية الصلاحية وزيوتاً غير مطابقة للمواصفات بمكة المكرمة

محول كهربائي مكشوف يهدد طلاب مدرسة ابن رشد الابتدائية بالخرمة

الأهالي طالبوا "الشركة" بسرعة إغلاق بابه بإحكام حتى لا تسبّب كوارث

اشتكى أهالي حي الحزم الجديد بالخرمة من وجود محوّل كهرباء مكشوف؛ ما يشكّل خطراً على حياة المارة، خاصةً صغار السن، ولاسيما أنه قريب من مدرسة ابن رشد الابتدائية وسوق الأسر المنتجة بالخرمة.

وذكر أحد سكان حي الحزم أنه بلغ شركة الكهرباء بوضع المحول منذ ثلاثة أيام، لكن بدون تجاوب، على الرغم من خطورته على الأطفال، وخاصة في تلك الظروف الممطرة.

وأضاف: "المحوّل مكشوف منذ ما يقارب الأسبوع، دون أن تتدخل أية جهة معنية بإغلاقه".

وطالب أهالي الحي الشركة السعودية للكهرباء، بسرعة إغلاق باب المحوّل بإحكام؛ حتى لا يتسبّب في حدوث كارثة، لا قدر الله.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
محول كهربائي مكشوف يهدد طلاب مدرسة ابن رشد الابتدائية بالخرمة
سبق

اشتكى أهالي حي الحزم الجديد بالخرمة من وجود محوّل كهرباء مكشوف؛ ما يشكّل خطراً على حياة المارة، خاصةً صغار السن، ولاسيما أنه قريب من مدرسة ابن رشد الابتدائية وسوق الأسر المنتجة بالخرمة.

وذكر أحد سكان حي الحزم أنه بلغ شركة الكهرباء بوضع المحول منذ ثلاثة أيام، لكن بدون تجاوب، على الرغم من خطورته على الأطفال، وخاصة في تلك الظروف الممطرة.

وأضاف: "المحوّل مكشوف منذ ما يقارب الأسبوع، دون أن تتدخل أية جهة معنية بإغلاقه".

وطالب أهالي الحي الشركة السعودية للكهرباء، بسرعة إغلاق باب المحوّل بإحكام؛ حتى لا يتسبّب في حدوث كارثة، لا قدر الله.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
07:36 PM

محول كهربائي مكشوف يهدد طلاب مدرسة ابن رشد الابتدائية بالخرمة

الأهالي طالبوا "الشركة" بسرعة إغلاق بابه بإحكام حتى لا تسبّب كوارث

A A A
محمد الزامل - الخرمة
0
701

اشتكى أهالي حي الحزم الجديد بالخرمة من وجود محوّل كهرباء مكشوف؛ ما يشكّل خطراً على حياة المارة، خاصةً صغار السن، ولاسيما أنه قريب من مدرسة ابن رشد الابتدائية وسوق الأسر المنتجة بالخرمة.

وذكر أحد سكان حي الحزم أنه بلغ شركة الكهرباء بوضع المحول منذ ثلاثة أيام، لكن بدون تجاوب، على الرغم من خطورته على الأطفال، وخاصة في تلك الظروف الممطرة.

وأضاف: "المحوّل مكشوف منذ ما يقارب الأسبوع، دون أن تتدخل أية جهة معنية بإغلاقه".

وطالب أهالي الحي الشركة السعودية للكهرباء، بسرعة إغلاق باب المحوّل بإحكام؛ حتى لا يتسبّب في حدوث كارثة، لا قدر الله.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,729
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,998
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,652
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,547

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

..وبدأ دور القضاء..!!

..وبدأ دور القضاء..!!

محمد الصيـعري
هل تحققت توقعات وزير الإسكان؟

هل تحققت توقعات وزير الإسكان؟

عبدالرحمن المرشد
الكتابة محاولة تصفية حساب مع الزمن

الكتابة محاولة تصفية حساب مع الزمن

الحسين معافا
مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

ماجد البريكان
دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

يحيى رفاعي
حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

عبدالغني الشيخ
لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تركيا وقضية "خاشقجي".. المزاعم الظاهرية والحقائق الخفية
تركيا وقضية "خاشقجي".. المزاعم الظاهرية والحقائق الخفية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة