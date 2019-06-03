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بعد أمل دام أكثر من 25 عاماً.. "الحربي" يُرزق بمولودته الأولى

قال لـ"سبق": لم ألجأ فيها لأي مستشفى ولم أجرِ أي عمليات تلقيح

رُزق مواطن سعودي بطفلة بعد صبر دام أكثر من 25 عاماً لم يلجأ فيها لأي مستشفى، ولم يُجر أي عمليات تلقيح مع التطور الطبي المهول في الإنجاب والتلقيح الصناعي باختلاف أنواعه والركض خلف المستشفيات الطبية ومراكز العقم لامتصاص جيوب المحرومين واستغلال حاجتهم وبحثهم عن الذرية.
لكنه طرق باب الله واتجه له، ولازم الاستغفار والصدقة وأعمال الخير، ولم ينفك عن الدعاء حتى أتم الله فرحته وصرخت في منزله أول مولودة أعادت له البسمة ولحرمه.
وقال "الحربي" لـ"سبق:" اقترنت بزوجتي عام 1415هـ وبعد الزواج لم أرزق فقمت بالبحث وتوقفت بعد أربع سنوات لأني زرت كثيرًا من المستشفيات وشخّص حالتي أمهر الأطباء والجميع يتفقون على سلامتي وسلامة زوجتي من أي مانع للحمل أو أي عارض يمنع ذلك، لكنه قضاء الله وقدره، ولستُ الوحيد فلم يكتب الله لي وقتها".

وأضاف: "لكني مع إيماني ورضائي بقضاء الله وقدره لم أتوقف طوال السنوات الماضية واتجهت لربي بالدعاء والتقرب بأعمال الخير وملازمة الاستغفار لما له من خير بالدنيا والآخرة، وبعد سنوات من الصبر رزقت بمولودتي الأولى وأسميتها "جوري".
واختتم "الحربي" قوله مقدمًا نصيحته لكل محروم من الذرية: "عليكم بالصبر والعزيمة وعدم الركون للعلاج المتقدم ونسيان رب العباد وملك الملوك، فلن يخيب من لجأ له فكم من محروم رُزق وقرت عينه بالذرية؛ بسبب أمور خيرية بسيطة لا تكلف الإنسان شيئاً من صدقة ودعاء وتحرٍّ لأوقات الاستجابة".

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بعد أمل دام أكثر من 25 عاماً.. "الحربي" يُرزق بمولودته الأولى
سبق

رُزق مواطن سعودي بطفلة بعد صبر دام أكثر من 25 عاماً لم يلجأ فيها لأي مستشفى، ولم يُجر أي عمليات تلقيح مع التطور الطبي المهول في الإنجاب والتلقيح الصناعي باختلاف أنواعه والركض خلف المستشفيات الطبية ومراكز العقم لامتصاص جيوب المحرومين واستغلال حاجتهم وبحثهم عن الذرية.
لكنه طرق باب الله واتجه له، ولازم الاستغفار والصدقة وأعمال الخير، ولم ينفك عن الدعاء حتى أتم الله فرحته وصرخت في منزله أول مولودة أعادت له البسمة ولحرمه.
وقال "الحربي" لـ"سبق:" اقترنت بزوجتي عام 1415هـ وبعد الزواج لم أرزق فقمت بالبحث وتوقفت بعد أربع سنوات لأني زرت كثيرًا من المستشفيات وشخّص حالتي أمهر الأطباء والجميع يتفقون على سلامتي وسلامة زوجتي من أي مانع للحمل أو أي عارض يمنع ذلك، لكنه قضاء الله وقدره، ولستُ الوحيد فلم يكتب الله لي وقتها".

وأضاف: "لكني مع إيماني ورضائي بقضاء الله وقدره لم أتوقف طوال السنوات الماضية واتجهت لربي بالدعاء والتقرب بأعمال الخير وملازمة الاستغفار لما له من خير بالدنيا والآخرة، وبعد سنوات من الصبر رزقت بمولودتي الأولى وأسميتها "جوري".
واختتم "الحربي" قوله مقدمًا نصيحته لكل محروم من الذرية: "عليكم بالصبر والعزيمة وعدم الركون للعلاج المتقدم ونسيان رب العباد وملك الملوك، فلن يخيب من لجأ له فكم من محروم رُزق وقرت عينه بالذرية؛ بسبب أمور خيرية بسيطة لا تكلف الإنسان شيئاً من صدقة ودعاء وتحرٍّ لأوقات الاستجابة".

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
03:38 PM

بعد أمل دام أكثر من 25 عاماً.. "الحربي" يُرزق بمولودته الأولى

قال لـ"سبق": لم ألجأ فيها لأي مستشفى ولم أجرِ أي عمليات تلقيح

A A A
بدر العتيبي - الرياض
17
24,996

رُزق مواطن سعودي بطفلة بعد صبر دام أكثر من 25 عاماً لم يلجأ فيها لأي مستشفى، ولم يُجر أي عمليات تلقيح مع التطور الطبي المهول في الإنجاب والتلقيح الصناعي باختلاف أنواعه والركض خلف المستشفيات الطبية ومراكز العقم لامتصاص جيوب المحرومين واستغلال حاجتهم وبحثهم عن الذرية.
لكنه طرق باب الله واتجه له، ولازم الاستغفار والصدقة وأعمال الخير، ولم ينفك عن الدعاء حتى أتم الله فرحته وصرخت في منزله أول مولودة أعادت له البسمة ولحرمه.
وقال "الحربي" لـ"سبق:" اقترنت بزوجتي عام 1415هـ وبعد الزواج لم أرزق فقمت بالبحث وتوقفت بعد أربع سنوات لأني زرت كثيرًا من المستشفيات وشخّص حالتي أمهر الأطباء والجميع يتفقون على سلامتي وسلامة زوجتي من أي مانع للحمل أو أي عارض يمنع ذلك، لكنه قضاء الله وقدره، ولستُ الوحيد فلم يكتب الله لي وقتها".

وأضاف: "لكني مع إيماني ورضائي بقضاء الله وقدره لم أتوقف طوال السنوات الماضية واتجهت لربي بالدعاء والتقرب بأعمال الخير وملازمة الاستغفار لما له من خير بالدنيا والآخرة، وبعد سنوات من الصبر رزقت بمولودتي الأولى وأسميتها "جوري".
واختتم "الحربي" قوله مقدمًا نصيحته لكل محروم من الذرية: "عليكم بالصبر والعزيمة وعدم الركون للعلاج المتقدم ونسيان رب العباد وملك الملوك، فلن يخيب من لجأ له فكم من محروم رُزق وقرت عينه بالذرية؛ بسبب أمور خيرية بسيطة لا تكلف الإنسان شيئاً من صدقة ودعاء وتحرٍّ لأوقات الاستجابة".

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