النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العتيبي": أمانة نجران بصدد إنشاء شركة لتحقيق التنمية المستدامة

خلال استعراض الفرص الاستثمارية أمام وفد من رجال الأعمال

قال أمين منطقة نجران، المهندس عيد بن نايف العتيبي، إن الأمانة بصدد تأسيس "شركة أمانة نجران".

جاء ذلك، خلال استعراضه عددًا من الفرص الاستثمارية أمام وفد مشترك من رجال وسيدات الأعمال منطقتي مكة المكرمة ونجران، يتقدمهم رئيس غرفة مكة المكرمة، هشام بن محمد كعكي، ورئيس غرفة نجران محيميد بن صالح آل شرمة، في قاعة الغرفة التجارية.

وأضاف أمين نجران، المهندس عيد العتيبي، أن شركة الأمانة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز المكانة والمقومات السياحية والاقتصادية لمنطقة نجران، عن طريق إيجاد الفرص الجاذبة، وتحقيق الاستثمار الأمثل، وإدارة الأصول والممتلكات بشكل فعال.

وأكد "العتيبي" أن شركة الأمانة سوف تستهدف رفع مستوى جودة الخدمات ومواكبة رؤية المملكة الطموحة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"العتيبي": أمانة نجران بصدد إنشاء شركة لتحقيق التنمية المستدامة
سبق

قال أمين منطقة نجران، المهندس عيد بن نايف العتيبي، إن الأمانة بصدد تأسيس "شركة أمانة نجران".

جاء ذلك، خلال استعراضه عددًا من الفرص الاستثمارية أمام وفد مشترك من رجال وسيدات الأعمال منطقتي مكة المكرمة ونجران، يتقدمهم رئيس غرفة مكة المكرمة، هشام بن محمد كعكي، ورئيس غرفة نجران محيميد بن صالح آل شرمة، في قاعة الغرفة التجارية.

وأضاف أمين نجران، المهندس عيد العتيبي، أن شركة الأمانة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز المكانة والمقومات السياحية والاقتصادية لمنطقة نجران، عن طريق إيجاد الفرص الجاذبة، وتحقيق الاستثمار الأمثل، وإدارة الأصول والممتلكات بشكل فعال.

وأكد "العتيبي" أن شركة الأمانة سوف تستهدف رفع مستوى جودة الخدمات ومواكبة رؤية المملكة الطموحة.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
07:58 PM

"العتيبي": أمانة نجران بصدد إنشاء شركة لتحقيق التنمية المستدامة

خلال استعراض الفرص الاستثمارية أمام وفد من رجال الأعمال

A A A
هادي آل كليب - نجران
0
69

قال أمين منطقة نجران، المهندس عيد بن نايف العتيبي، إن الأمانة بصدد تأسيس "شركة أمانة نجران".

جاء ذلك، خلال استعراضه عددًا من الفرص الاستثمارية أمام وفد مشترك من رجال وسيدات الأعمال منطقتي مكة المكرمة ونجران، يتقدمهم رئيس غرفة مكة المكرمة، هشام بن محمد كعكي، ورئيس غرفة نجران محيميد بن صالح آل شرمة، في قاعة الغرفة التجارية.

وأضاف أمين نجران، المهندس عيد العتيبي، أن شركة الأمانة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز المكانة والمقومات السياحية والاقتصادية لمنطقة نجران، عن طريق إيجاد الفرص الجاذبة، وتحقيق الاستثمار الأمثل، وإدارة الأصول والممتلكات بشكل فعال.

وأكد "العتيبي" أن شركة الأمانة سوف تستهدف رفع مستوى جودة الخدمات ومواكبة رؤية المملكة الطموحة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,081
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,211
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,762
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,523

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة