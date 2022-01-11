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مدارس خميس مشيط تستعد لعودة آمنة لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال

باستكمال عمليات الصيانة وتأمين المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية

تواصل المدارس التابعة لمكتب التعليم بمحافظة خميس مشيط استعداداتها للعودة الحضورية لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال في 23 يناير الجاري، واستكمال عمليات الصيانة والنظافة والتشغيل للمدارس، وتأمين المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك بعد انقطاع نحو عامين.

وتفصيلاً، أوضح مدير عام التعليم بمنطقة عسير الدكتور أحمد العُمري أن قرار العودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال يجسد اهتمام القيادة الرشيدة - أعزها الله - بصحة الإنسان ويتوج جهودها بوصول المجتمع إلى الحصانة الكافية، وما تحقق لوزارة التعليم من نجاح لعودة طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية أمر يبعث على الفخر والاعتزاز .

وقال "العُمري" إن الفرق الميدانية التابعة للإدارة العامة تكثّف الزيارات الميدانية بشكل مستمر وتتابع الأعمال المنفذة في المدارس، وذلك من خلال جولات تفقدية للتأكد من جاهزيتها والوقوف على أعمال الصيانة والنظافة والتعقيم فيها، وتوفير المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية من كمامات ومعقمات وغيرها، إضافة إلى متابعة تشغيل أنظمة السلامة المدرسية، وأجهزة الإنذار، وكذلك تعقيم وتجهيز حافلات النقل المدرسي.

وتأتي هذه الإجراءات تأكيداً على أهمية تطبيق التدابير الصحية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة "وقاية"، بما يعزز من العودة الآمنة داخل المدرسة، والحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات وأسرهم ومجتمعهم؛ بدعم وشراكة فاعلة بين المجتمع والأسر وأولياء الأمور في تهيئة الطلبة للعودة الآمنة.

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مدارس خميس مشيط تستعد لعودة آمنة لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال
سبق

تواصل المدارس التابعة لمكتب التعليم بمحافظة خميس مشيط استعداداتها للعودة الحضورية لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال في 23 يناير الجاري، واستكمال عمليات الصيانة والنظافة والتشغيل للمدارس، وتأمين المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك بعد انقطاع نحو عامين.

وتفصيلاً، أوضح مدير عام التعليم بمنطقة عسير الدكتور أحمد العُمري أن قرار العودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال يجسد اهتمام القيادة الرشيدة - أعزها الله - بصحة الإنسان ويتوج جهودها بوصول المجتمع إلى الحصانة الكافية، وما تحقق لوزارة التعليم من نجاح لعودة طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية أمر يبعث على الفخر والاعتزاز .

وقال "العُمري" إن الفرق الميدانية التابعة للإدارة العامة تكثّف الزيارات الميدانية بشكل مستمر وتتابع الأعمال المنفذة في المدارس، وذلك من خلال جولات تفقدية للتأكد من جاهزيتها والوقوف على أعمال الصيانة والنظافة والتعقيم فيها، وتوفير المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية من كمامات ومعقمات وغيرها، إضافة إلى متابعة تشغيل أنظمة السلامة المدرسية، وأجهزة الإنذار، وكذلك تعقيم وتجهيز حافلات النقل المدرسي.

وتأتي هذه الإجراءات تأكيداً على أهمية تطبيق التدابير الصحية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة "وقاية"، بما يعزز من العودة الآمنة داخل المدرسة، والحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات وأسرهم ومجتمعهم؛ بدعم وشراكة فاعلة بين المجتمع والأسر وأولياء الأمور في تهيئة الطلبة للعودة الآمنة.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
08:23 PM

مدارس خميس مشيط تستعد لعودة آمنة لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال

باستكمال عمليات الصيانة وتأمين المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية

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عبدالعزيز الشهري - الرياض
1
1,716

تواصل المدارس التابعة لمكتب التعليم بمحافظة خميس مشيط استعداداتها للعودة الحضورية لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال في 23 يناير الجاري، واستكمال عمليات الصيانة والنظافة والتشغيل للمدارس، وتأمين المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك بعد انقطاع نحو عامين.

وتفصيلاً، أوضح مدير عام التعليم بمنطقة عسير الدكتور أحمد العُمري أن قرار العودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال يجسد اهتمام القيادة الرشيدة - أعزها الله - بصحة الإنسان ويتوج جهودها بوصول المجتمع إلى الحصانة الكافية، وما تحقق لوزارة التعليم من نجاح لعودة طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية أمر يبعث على الفخر والاعتزاز .

وقال "العُمري" إن الفرق الميدانية التابعة للإدارة العامة تكثّف الزيارات الميدانية بشكل مستمر وتتابع الأعمال المنفذة في المدارس، وذلك من خلال جولات تفقدية للتأكد من جاهزيتها والوقوف على أعمال الصيانة والنظافة والتعقيم فيها، وتوفير المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية من كمامات ومعقمات وغيرها، إضافة إلى متابعة تشغيل أنظمة السلامة المدرسية، وأجهزة الإنذار، وكذلك تعقيم وتجهيز حافلات النقل المدرسي.

وتأتي هذه الإجراءات تأكيداً على أهمية تطبيق التدابير الصحية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة "وقاية"، بما يعزز من العودة الآمنة داخل المدرسة، والحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات وأسرهم ومجتمعهم؛ بدعم وشراكة فاعلة بين المجتمع والأسر وأولياء الأمور في تهيئة الطلبة للعودة الآمنة.

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