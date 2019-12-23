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مكة.. مدير "التعليم المستمر" يتفقد سير الاختبارات بالليلية الخامسة

تفقّد مدير إدارة التعليم المستمر خالد الحارثي، مساء اليوم، عملية سير اختبارات الفصل الدراسي الأول في الليلية الخامسة الثانوية بمدرسة شريح القاضي الثانوية ويرافقه المشرف المتابع لأعمال الاختبارات بالمدرسة حسين الجابري.

وتجوّل مدير إدارة التعليم المستمر بين اللجان، وتابع سير الاختبارات وأداء الدارسين، والتقى بقائد المدرسة فيصل الأسمري، والذي أطلعه على سير أعمال الاختبارات منذ دخول الدارس إلى لجنة الاختبار وحتى وصول ورقة إجابته إلى لجنة رصد الدرجات في موقع نور.

من جانبه، أطلع فهد الحارثي وكيل الليلية الخامسة الثانوية على السجلات الخاصة بلجان الاختبارات والمتضمنة لجنة التحكم والضبط ولجنة التصحيح والمراجعة ولجنة الإشراف والملاحظة ولجنة الرصد والتنظيمات الخاصة بكل لجنة.

وعبّر "الحارثي" عن شكره وتقديره لإدارة الثانوية الخامسة الليلية والقائمين على لجان الاختبارات على تهيئة الأجواء التربوية الملائمة وحسن الاستعداد والتنظيم، وتوفير الجو المناسب للدارسين لأداء الاختبارات، وتسخير كل الإمكانات لهم، وبث روح الطمأنينة في نفوسهم. وحث في جولته على بذل المزيد من الجهود والتسهيلات للدارسين، خلال أدائهم الاختبارات.

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مكة.. مدير "التعليم المستمر" يتفقد سير الاختبارات بالليلية الخامسة
سبق

تفقّد مدير إدارة التعليم المستمر خالد الحارثي، مساء اليوم، عملية سير اختبارات الفصل الدراسي الأول في الليلية الخامسة الثانوية بمدرسة شريح القاضي الثانوية ويرافقه المشرف المتابع لأعمال الاختبارات بالمدرسة حسين الجابري.

وتجوّل مدير إدارة التعليم المستمر بين اللجان، وتابع سير الاختبارات وأداء الدارسين، والتقى بقائد المدرسة فيصل الأسمري، والذي أطلعه على سير أعمال الاختبارات منذ دخول الدارس إلى لجنة الاختبار وحتى وصول ورقة إجابته إلى لجنة رصد الدرجات في موقع نور.

من جانبه، أطلع فهد الحارثي وكيل الليلية الخامسة الثانوية على السجلات الخاصة بلجان الاختبارات والمتضمنة لجنة التحكم والضبط ولجنة التصحيح والمراجعة ولجنة الإشراف والملاحظة ولجنة الرصد والتنظيمات الخاصة بكل لجنة.

وعبّر "الحارثي" عن شكره وتقديره لإدارة الثانوية الخامسة الليلية والقائمين على لجان الاختبارات على تهيئة الأجواء التربوية الملائمة وحسن الاستعداد والتنظيم، وتوفير الجو المناسب للدارسين لأداء الاختبارات، وتسخير كل الإمكانات لهم، وبث روح الطمأنينة في نفوسهم. وحث في جولته على بذل المزيد من الجهود والتسهيلات للدارسين، خلال أدائهم الاختبارات.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
11:45 PM

مكة.. مدير "التعليم المستمر" يتفقد سير الاختبارات بالليلية الخامسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تفقّد مدير إدارة التعليم المستمر خالد الحارثي، مساء اليوم، عملية سير اختبارات الفصل الدراسي الأول في الليلية الخامسة الثانوية بمدرسة شريح القاضي الثانوية ويرافقه المشرف المتابع لأعمال الاختبارات بالمدرسة حسين الجابري.

وتجوّل مدير إدارة التعليم المستمر بين اللجان، وتابع سير الاختبارات وأداء الدارسين، والتقى بقائد المدرسة فيصل الأسمري، والذي أطلعه على سير أعمال الاختبارات منذ دخول الدارس إلى لجنة الاختبار وحتى وصول ورقة إجابته إلى لجنة رصد الدرجات في موقع نور.

من جانبه، أطلع فهد الحارثي وكيل الليلية الخامسة الثانوية على السجلات الخاصة بلجان الاختبارات والمتضمنة لجنة التحكم والضبط ولجنة التصحيح والمراجعة ولجنة الإشراف والملاحظة ولجنة الرصد والتنظيمات الخاصة بكل لجنة.

وعبّر "الحارثي" عن شكره وتقديره لإدارة الثانوية الخامسة الليلية والقائمين على لجان الاختبارات على تهيئة الأجواء التربوية الملائمة وحسن الاستعداد والتنظيم، وتوفير الجو المناسب للدارسين لأداء الاختبارات، وتسخير كل الإمكانات لهم، وبث روح الطمأنينة في نفوسهم. وحث في جولته على بذل المزيد من الجهود والتسهيلات للدارسين، خلال أدائهم الاختبارات.

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