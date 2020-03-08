أكدت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، أن التعليق يشمل المعلمين والمعلمات والكادر الإداري، في حين لا يشمل إدارات التعليم ومكاتب التعليم في مختلف مناطق المملكة.

متحدث التعليم: التعليق يشمل المعلمين والمعلمات والكادر الإداري عيسى الحربي سبق 2020-03-08 أكدت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، أن التعليق يشمل المعلمين والمعلمات والكادر الإداري، في حين لا يشمل إدارات التعليم ومكاتب التعليم في مختلف مناطق المملكة.



08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 09:58 PM

اخر تعديل 09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 12:19 AM

متحدث التعليم: التعليق يشمل المعلمين والمعلمات والكادر الإداري في حين لا يتضمن الإدارات والمكاتب في مختلف مناطق المملكة





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أكدت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، أن التعليق يشمل المعلمين والمعلمات والكادر الإداري، في حين لا يشمل إدارات التعليم ومكاتب التعليم في مختلف مناطق المملكة.



