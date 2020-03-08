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متحدث التعليم: التعليق يشمل المعلمين والمعلمات والكادر الإداري

في حين لا يتضمن الإدارات والمكاتب في مختلف مناطق المملكة

أكدت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، أن التعليق يشمل المعلمين والمعلمات والكادر الإداري، في حين لا يشمل إدارات التعليم ومكاتب التعليم في مختلف مناطق المملكة.


وزارة التعليم المتحدث الرسمي باسم التعليم العام ابتسام الشهري فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث التعليم: التعليق يشمل المعلمين والمعلمات والكادر الإداري
سبق

أكدت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، أن التعليق يشمل المعلمين والمعلمات والكادر الإداري، في حين لا يشمل إدارات التعليم ومكاتب التعليم في مختلف مناطق المملكة.


08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
09:58 PM
اخر تعديل
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
12:19 AM

متحدث التعليم: التعليق يشمل المعلمين والمعلمات والكادر الإداري

في حين لا يتضمن الإدارات والمكاتب في مختلف مناطق المملكة

A A A
عيسى الحربي - الرياض
22
30,864

أكدت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، أن التعليق يشمل المعلمين والمعلمات والكادر الإداري، في حين لا يشمل إدارات التعليم ومكاتب التعليم في مختلف مناطق المملكة.


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