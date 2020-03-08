متحدث التعليم: التعليق يشمل المعلمين والمعلمات والكادر الإداري

أكدت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، أن التعليق يشمل المعلمين والمعلمات والكادر الإداري، في حين لا يشمل إدارات التعليم ومكاتب التعليم في مختلف مناطق المملكة.
أكدت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، أن التعليق يشمل المعلمين والمعلمات والكادر الإداري، في حين لا يشمل إدارات التعليم ومكاتب التعليم في مختلف مناطق المملكة.
أكدت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، أن التعليق يشمل المعلمين والمعلمات والكادر الإداري، في حين لا يشمل إدارات التعليم ومكاتب التعليم في مختلف مناطق المملكة.
أكدت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، أن التعليق يشمل المعلمين والمعلمات والكادر الإداري، في حين لا يشمل إدارات التعليم ومكاتب التعليم في مختلف مناطق المملكة.