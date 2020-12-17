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"البيئة" تسجّل 1519 مخالفة وتُصادر 766 طن حطب وفحم خلال عام

ضِمن حملتها لمكافحة الاحتطاب الجائر في مناطق المملكة المختلفة

سجّلت وزارة البيئة والمياه والزراعة 1519 مخالفة لنظام المراعي والغابات، خلال الفترة 8/ 1/ 1440هـ حتى 8/ 1/ 1441هـ؛ في إطار حملتها لمكافحة الاحتطاب الجائر والحفاظ على البيئة في مناطق المملكة المختلفة.

وأوضحت البيئة أن المخالفات التي تم ضبطها، شَمِلت 1104 سيارات محملة بالحطب، وعدد 93 مخالفة نهل الرمال، و322 مخالفة قطع الأشجار، و586 طنًّا من الحطب، و180 طنًّا من الفحم.

وأشارت الوزارة إلى أن المخالفات تَوَزّعت على: (الرياض، والمدينة المنورة، وعسير، ونجران، وجازان، والباحة، والقصيم، والشرقية، والجوف، وتبوك، وحائل).

وأكدت مواصلة جهودها لمحاربة هذه الظاهرة؛ حيث تستمر عمليات الملاحقة من قِبَل الفِرَق الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين؛ مشددة على تطبيق العقوبات المفروضة وفقًا لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية؛ داعية الجميع إلى التعاون مع الوزارة للمحافظة على الغطاء النباتي والقضاء على ظاهرة الاحتطاب؛ منعًا لتدهور الغطاء النباتي والحفاظ على بيئة صحية نظيفة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين، التبليغ الفوري عن أي مخالفة يتم ملاحظتها عبر الرقم المجاني 8002472220.

وزارة البيئة والمياه والزراعة مكافحة الاحتطاب الجائر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تسجّل 1519 مخالفة وتُصادر 766 طن حطب وفحم خلال عام
سبق

سجّلت وزارة البيئة والمياه والزراعة 1519 مخالفة لنظام المراعي والغابات، خلال الفترة 8/ 1/ 1440هـ حتى 8/ 1/ 1441هـ؛ في إطار حملتها لمكافحة الاحتطاب الجائر والحفاظ على البيئة في مناطق المملكة المختلفة.

وأوضحت البيئة أن المخالفات التي تم ضبطها، شَمِلت 1104 سيارات محملة بالحطب، وعدد 93 مخالفة نهل الرمال، و322 مخالفة قطع الأشجار، و586 طنًّا من الحطب، و180 طنًّا من الفحم.

وأشارت الوزارة إلى أن المخالفات تَوَزّعت على: (الرياض، والمدينة المنورة، وعسير، ونجران، وجازان، والباحة، والقصيم، والشرقية، والجوف، وتبوك، وحائل).

وأكدت مواصلة جهودها لمحاربة هذه الظاهرة؛ حيث تستمر عمليات الملاحقة من قِبَل الفِرَق الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين؛ مشددة على تطبيق العقوبات المفروضة وفقًا لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية؛ داعية الجميع إلى التعاون مع الوزارة للمحافظة على الغطاء النباتي والقضاء على ظاهرة الاحتطاب؛ منعًا لتدهور الغطاء النباتي والحفاظ على بيئة صحية نظيفة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين، التبليغ الفوري عن أي مخالفة يتم ملاحظتها عبر الرقم المجاني 8002472220.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
01:58 PM

"البيئة" تسجّل 1519 مخالفة وتُصادر 766 طن حطب وفحم خلال عام

ضِمن حملتها لمكافحة الاحتطاب الجائر في مناطق المملكة المختلفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت وزارة البيئة والمياه والزراعة 1519 مخالفة لنظام المراعي والغابات، خلال الفترة 8/ 1/ 1440هـ حتى 8/ 1/ 1441هـ؛ في إطار حملتها لمكافحة الاحتطاب الجائر والحفاظ على البيئة في مناطق المملكة المختلفة.

وأوضحت البيئة أن المخالفات التي تم ضبطها، شَمِلت 1104 سيارات محملة بالحطب، وعدد 93 مخالفة نهل الرمال، و322 مخالفة قطع الأشجار، و586 طنًّا من الحطب، و180 طنًّا من الفحم.

وأشارت الوزارة إلى أن المخالفات تَوَزّعت على: (الرياض، والمدينة المنورة، وعسير، ونجران، وجازان، والباحة، والقصيم، والشرقية، والجوف، وتبوك، وحائل).

وأكدت مواصلة جهودها لمحاربة هذه الظاهرة؛ حيث تستمر عمليات الملاحقة من قِبَل الفِرَق الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين؛ مشددة على تطبيق العقوبات المفروضة وفقًا لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية؛ داعية الجميع إلى التعاون مع الوزارة للمحافظة على الغطاء النباتي والقضاء على ظاهرة الاحتطاب؛ منعًا لتدهور الغطاء النباتي والحفاظ على بيئة صحية نظيفة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين، التبليغ الفوري عن أي مخالفة يتم ملاحظتها عبر الرقم المجاني 8002472220.

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