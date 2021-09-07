النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

أمر ملكي: إنهاء خدمة مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق

رئيس نيجيريا الاتحادية يستقبل وزير الخارجية

ناقشا تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة

‬استقبل الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في القصر الرئاسي بالعاصمة أبوجا.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع له ولحكومة وشعب نيجيريا الشقيق، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

ونوه الجانبان خلال الاستقبال بمرور أكثر من 61 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية نيجيريا الاتحادية بعد استقلالها عام 1960م، وما يجمع حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين من تعاون مثمر أساسه الأخوة والاحترام المتبادل.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، وتوطيد التنسيق والعمل المشترك على كل المستويات بما يسهم في رفاه وازدهار البلدين والشعبين الشقيقين.

وتناول الجانبان جهود المملكة الإقليمية والدولية في الحفاظ على كوكب الأرض وما تضمنه إعلان سمو ولي العهد من مبادرتي "السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر"، واللتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.

ونوّه الجانبان بالتعاون المثمر بين البلدين في ضوء اتفاق أوبك+، والمساهمة في كل ما من شأنه تحقيق استقرار أسواق الطاقة عالمياً.

وحضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية فيصل الغامدي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس نيجيريا الاتحادية يستقبل وزير الخارجية
سبق

‬استقبل الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في القصر الرئاسي بالعاصمة أبوجا.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع له ولحكومة وشعب نيجيريا الشقيق، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

ونوه الجانبان خلال الاستقبال بمرور أكثر من 61 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية نيجيريا الاتحادية بعد استقلالها عام 1960م، وما يجمع حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين من تعاون مثمر أساسه الأخوة والاحترام المتبادل.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، وتوطيد التنسيق والعمل المشترك على كل المستويات بما يسهم في رفاه وازدهار البلدين والشعبين الشقيقين.

وتناول الجانبان جهود المملكة الإقليمية والدولية في الحفاظ على كوكب الأرض وما تضمنه إعلان سمو ولي العهد من مبادرتي "السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر"، واللتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.

ونوّه الجانبان بالتعاون المثمر بين البلدين في ضوء اتفاق أوبك+، والمساهمة في كل ما من شأنه تحقيق استقرار أسواق الطاقة عالمياً.

وحضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية فيصل الغامدي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
05:28 PM

رئيس نيجيريا الاتحادية يستقبل وزير الخارجية

ناقشا تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
701

‬استقبل الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في القصر الرئاسي بالعاصمة أبوجا.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع له ولحكومة وشعب نيجيريا الشقيق، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

ونوه الجانبان خلال الاستقبال بمرور أكثر من 61 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية نيجيريا الاتحادية بعد استقلالها عام 1960م، وما يجمع حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين من تعاون مثمر أساسه الأخوة والاحترام المتبادل.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، وتوطيد التنسيق والعمل المشترك على كل المستويات بما يسهم في رفاه وازدهار البلدين والشعبين الشقيقين.

وتناول الجانبان جهود المملكة الإقليمية والدولية في الحفاظ على كوكب الأرض وما تضمنه إعلان سمو ولي العهد من مبادرتي "السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر"، واللتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.

ونوّه الجانبان بالتعاون المثمر بين البلدين في ضوء اتفاق أوبك+، والمساهمة في كل ما من شأنه تحقيق استقرار أسواق الطاقة عالمياً.

وحضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية فيصل الغامدي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,457
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,572
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,799
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,851

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة