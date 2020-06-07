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الأردن يعلن استمرار استخدام الصافرات للإنذار ببدء الحظر

العضايلة: عقوبات ستفرض على مخالفي التعليمات

أعلن وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة؛ الاستمرار في إطلاق الصافرات الساعة 11 ليلاً؛ للإنذار بإغلاق المنشآت وعودة المواطنين إلى منازلهم قبل الساعة 12.

وشدد العضايلة؛ على أن عقوبات ستُفرض على مخالفي هذه التعليمات التي جاءت للحد من تفشي فيروس كورونا.

ووفق "روسيا اليوم"، اعتبر أن صافرات الإنذار في هذا الوقت لن تكون مزعجة للمواطنين، خصوصاً أن أغلبهم يسهرون في الصيف.

وسجّلت وزارة الصحة السبت 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و15 حالة شفاء.

الأردن فيروس كورونا الجديد

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الأردن يعلن استمرار استخدام الصافرات للإنذار ببدء الحظر
سبق

أعلن وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة؛ الاستمرار في إطلاق الصافرات الساعة 11 ليلاً؛ للإنذار بإغلاق المنشآت وعودة المواطنين إلى منازلهم قبل الساعة 12.

وشدد العضايلة؛ على أن عقوبات ستُفرض على مخالفي هذه التعليمات التي جاءت للحد من تفشي فيروس كورونا.

ووفق "روسيا اليوم"، اعتبر أن صافرات الإنذار في هذا الوقت لن تكون مزعجة للمواطنين، خصوصاً أن أغلبهم يسهرون في الصيف.

وسجّلت وزارة الصحة السبت 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و15 حالة شفاء.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
09:46 AM

الأردن يعلن استمرار استخدام الصافرات للإنذار ببدء الحظر

العضايلة: عقوبات ستفرض على مخالفي التعليمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة؛ الاستمرار في إطلاق الصافرات الساعة 11 ليلاً؛ للإنذار بإغلاق المنشآت وعودة المواطنين إلى منازلهم قبل الساعة 12.

وشدد العضايلة؛ على أن عقوبات ستُفرض على مخالفي هذه التعليمات التي جاءت للحد من تفشي فيروس كورونا.

ووفق "روسيا اليوم"، اعتبر أن صافرات الإنذار في هذا الوقت لن تكون مزعجة للمواطنين، خصوصاً أن أغلبهم يسهرون في الصيف.

وسجّلت وزارة الصحة السبت 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و15 حالة شفاء.

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