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ضبط 3240 مركبة مخالفة متوقفة بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

ضمن حملة ميدانية نفّذتها إدارة "المرور" في جميع مناطق المملكة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، أنها بدأت الحملة الميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت "3240" مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمرّ الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لتلك الفئة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط 3240 مركبة مخالفة متوقفة بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
سبق

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، أنها بدأت الحملة الميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت "3240" مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمرّ الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لتلك الفئة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
07:42 PM

ضبط 3240 مركبة مخالفة متوقفة بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

ضمن حملة ميدانية نفّذتها إدارة "المرور" في جميع مناطق المملكة

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، أنها بدأت الحملة الميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت "3240" مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمرّ الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لتلك الفئة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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