النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المسعودي" يعتمد أسماء الفائزين والفائزات في مسابقة "مدرستي الرقمية" بتعليم جدة

أشاد بمستوى المنتجات التي شاركوا بها في المسابقة بمختلف فئاتها

اعتمد المدير العام ‫لتعليم جدة الدكتور سعد المسعودي، أمس الخميس، نتائج مسابقة مدرستي الرقمية (التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد) على مستوى تعليم جدة.

وهنأ المسعودي الفائزين والفائزات مشيدًا بمستوى المنتجات التي شاركوا بها في المسابقة بمختلف فئاتها "طلابًا وطالبات، منسوبي التعليم، أولياء الأمور، المهتمين والمهتمات بالتعليم والإعلام) وأشار إلى أن تصفيات المسابقة شهدت تنافسًا كبيرًا عبر مراحلها الأولية على مستوى المدارس، ومن ثم مكاتب التعليم "بنين - بنات" وفِي المرحلة الأخيرة تولى مركز التميز من خلال لجانه المتخصصة أعمال التحكيم وَفْق ضوابط وشروط ومعايير المسابقة في مجالاتها "الإعلام والتثقيف، والتعليم، والتدريب" وحسب نوع المنتج وفئة المتسابق.

وقدم "المسعودي" الشكر والثناء للجهود التي بُذلت من قِبل لجان مسابقة "مدرستي الرقمية" في المدارس ومكاتب التعليم ومركز التميز خلال رحلة المسابقة.

‏وللاطلاع على نتائج المسابقة الدخول على الرابط:
‪bit.ly/3afH22s

مسابقة مدرستي الرقمية جدة تعليم جدة وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"المسعودي" يعتمد أسماء الفائزين والفائزات في مسابقة "مدرستي الرقمية" بتعليم جدة
سبق

اعتمد المدير العام ‫لتعليم جدة الدكتور سعد المسعودي، أمس الخميس، نتائج مسابقة مدرستي الرقمية (التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد) على مستوى تعليم جدة.

وهنأ المسعودي الفائزين والفائزات مشيدًا بمستوى المنتجات التي شاركوا بها في المسابقة بمختلف فئاتها "طلابًا وطالبات، منسوبي التعليم، أولياء الأمور، المهتمين والمهتمات بالتعليم والإعلام) وأشار إلى أن تصفيات المسابقة شهدت تنافسًا كبيرًا عبر مراحلها الأولية على مستوى المدارس، ومن ثم مكاتب التعليم "بنين - بنات" وفِي المرحلة الأخيرة تولى مركز التميز من خلال لجانه المتخصصة أعمال التحكيم وَفْق ضوابط وشروط ومعايير المسابقة في مجالاتها "الإعلام والتثقيف، والتعليم، والتدريب" وحسب نوع المنتج وفئة المتسابق.

وقدم "المسعودي" الشكر والثناء للجهود التي بُذلت من قِبل لجان مسابقة "مدرستي الرقمية" في المدارس ومكاتب التعليم ومركز التميز خلال رحلة المسابقة.

‏وللاطلاع على نتائج المسابقة الدخول على الرابط:
‪bit.ly/3afH22s

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
01:58 AM

"المسعودي" يعتمد أسماء الفائزين والفائزات في مسابقة "مدرستي الرقمية" بتعليم جدة

أشاد بمستوى المنتجات التي شاركوا بها في المسابقة بمختلف فئاتها

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
399

اعتمد المدير العام ‫لتعليم جدة الدكتور سعد المسعودي، أمس الخميس، نتائج مسابقة مدرستي الرقمية (التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد) على مستوى تعليم جدة.

وهنأ المسعودي الفائزين والفائزات مشيدًا بمستوى المنتجات التي شاركوا بها في المسابقة بمختلف فئاتها "طلابًا وطالبات، منسوبي التعليم، أولياء الأمور، المهتمين والمهتمات بالتعليم والإعلام) وأشار إلى أن تصفيات المسابقة شهدت تنافسًا كبيرًا عبر مراحلها الأولية على مستوى المدارس، ومن ثم مكاتب التعليم "بنين - بنات" وفِي المرحلة الأخيرة تولى مركز التميز من خلال لجانه المتخصصة أعمال التحكيم وَفْق ضوابط وشروط ومعايير المسابقة في مجالاتها "الإعلام والتثقيف، والتعليم، والتدريب" وحسب نوع المنتج وفئة المتسابق.

وقدم "المسعودي" الشكر والثناء للجهود التي بُذلت من قِبل لجان مسابقة "مدرستي الرقمية" في المدارس ومكاتب التعليم ومركز التميز خلال رحلة المسابقة.

‏وللاطلاع على نتائج المسابقة الدخول على الرابط:
‪bit.ly/3afH22s

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,637
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,189
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,133
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,026

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة