حالة أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 8 مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: أبو عريش، الحرث، الداير بني مالك، الريث، العارضة، العيدابي، صامطة، فيفا، هروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.