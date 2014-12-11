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"السديس" يدشّن مشروع تأهيل وربط الشاشات الإلكترونية بالمسجد الحرام

قال: مثل هذه المشاريع تعين ضيوف الرحمن في أداء عباداتهم بيسر

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ اليوم، مشروع "تأهيل وربط الشاشات الإلكترونية بالمسجد الحرام"، بحضور وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان القرشي؛ ومدير مكتبه بدر آل الشيخ؛ وعددٍ من منسوبي وكالة المشاريع والدراسات الهندسية.

وأوضح الشيخ الدكتور السديس؛ أن المشروع يعـد نوعياً ولأول مرة ينفذ لأكثر من 40 شاشة إلكترونية داخل المسجد الحرام وخارجه، إذ تضمن المشروع مراحل عدة: المرحلة الأولى، إعادة تأهيل وصيانة الشاشات.. والمرحلة الثانية، ربط الشاشات عبر الألياف البصرية بهدف إدخال المعلومات أو فيديوهات كرسائل توعوية وإرشادية إلى تلك الشاشات بسرعة عالية وفي الوقت نفسه، ولتحقيق معايير أمان الشاشات ومعلوماتها، إضافة إلى إنشاء نظام تحكم مركزي لكل الشاشات بمختلف أنواعها وأحجامها حيث يمكن إدراج الرسالة بضغطة زر واحدة وفي الوقت نفسه لجميع الشاشات أو بعضها، بحسب الرغبة، مع التحكم في كل أدوات الضبط لها عن بُعد.

وأشاد الرئيس العام بالجهود المبذولة، سائلاً الله -العلي القدير- أن يعين الجميع على أداء أعمالهم بكل تفانٍ وإتقان، وبما يحقّق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- بتقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما، موصياً إياهم بأن يكونوا أنموذجاً حضارياً في الاستعانة بمعطيات العصر وتسخيرها لخدمة الحرمين الشريفين، مبيناً أن مثل هذه المشاريع المواكبة للتقانة ووسائل الإعلام الحديثة من شأنها أن تعين ضيوف الرحمن في أداء عباداتهم بطمأنينة ويسر.

ومن ثم صدرت توجيهات الرئيس بتنفيذ مشروع الشاشات الإلكترونية بالمسجد النبوي أسوة بما تم بالمسجد الحرام.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يدشّن تأهيل وربط الشاشات الإلكترونية بالمسجد الحرام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السديس" يدشّن مشروع تأهيل وربط الشاشات الإلكترونية بالمسجد الحرام
سبق

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ اليوم، مشروع "تأهيل وربط الشاشات الإلكترونية بالمسجد الحرام"، بحضور وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان القرشي؛ ومدير مكتبه بدر آل الشيخ؛ وعددٍ من منسوبي وكالة المشاريع والدراسات الهندسية.

وأوضح الشيخ الدكتور السديس؛ أن المشروع يعـد نوعياً ولأول مرة ينفذ لأكثر من 40 شاشة إلكترونية داخل المسجد الحرام وخارجه، إذ تضمن المشروع مراحل عدة: المرحلة الأولى، إعادة تأهيل وصيانة الشاشات.. والمرحلة الثانية، ربط الشاشات عبر الألياف البصرية بهدف إدخال المعلومات أو فيديوهات كرسائل توعوية وإرشادية إلى تلك الشاشات بسرعة عالية وفي الوقت نفسه، ولتحقيق معايير أمان الشاشات ومعلوماتها، إضافة إلى إنشاء نظام تحكم مركزي لكل الشاشات بمختلف أنواعها وأحجامها حيث يمكن إدراج الرسالة بضغطة زر واحدة وفي الوقت نفسه لجميع الشاشات أو بعضها، بحسب الرغبة، مع التحكم في كل أدوات الضبط لها عن بُعد.

وأشاد الرئيس العام بالجهود المبذولة، سائلاً الله -العلي القدير- أن يعين الجميع على أداء أعمالهم بكل تفانٍ وإتقان، وبما يحقّق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- بتقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما، موصياً إياهم بأن يكونوا أنموذجاً حضارياً في الاستعانة بمعطيات العصر وتسخيرها لخدمة الحرمين الشريفين، مبيناً أن مثل هذه المشاريع المواكبة للتقانة ووسائل الإعلام الحديثة من شأنها أن تعين ضيوف الرحمن في أداء عباداتهم بطمأنينة ويسر.

ومن ثم صدرت توجيهات الرئيس بتنفيذ مشروع الشاشات الإلكترونية بالمسجد النبوي أسوة بما تم بالمسجد الحرام.

11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441
11:30 AM

"السديس" يدشّن مشروع تأهيل وربط الشاشات الإلكترونية بالمسجد الحرام

قال: مثل هذه المشاريع تعين ضيوف الرحمن في أداء عباداتهم بيسر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ اليوم، مشروع "تأهيل وربط الشاشات الإلكترونية بالمسجد الحرام"، بحضور وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان القرشي؛ ومدير مكتبه بدر آل الشيخ؛ وعددٍ من منسوبي وكالة المشاريع والدراسات الهندسية.

وأوضح الشيخ الدكتور السديس؛ أن المشروع يعـد نوعياً ولأول مرة ينفذ لأكثر من 40 شاشة إلكترونية داخل المسجد الحرام وخارجه، إذ تضمن المشروع مراحل عدة: المرحلة الأولى، إعادة تأهيل وصيانة الشاشات.. والمرحلة الثانية، ربط الشاشات عبر الألياف البصرية بهدف إدخال المعلومات أو فيديوهات كرسائل توعوية وإرشادية إلى تلك الشاشات بسرعة عالية وفي الوقت نفسه، ولتحقيق معايير أمان الشاشات ومعلوماتها، إضافة إلى إنشاء نظام تحكم مركزي لكل الشاشات بمختلف أنواعها وأحجامها حيث يمكن إدراج الرسالة بضغطة زر واحدة وفي الوقت نفسه لجميع الشاشات أو بعضها، بحسب الرغبة، مع التحكم في كل أدوات الضبط لها عن بُعد.

وأشاد الرئيس العام بالجهود المبذولة، سائلاً الله -العلي القدير- أن يعين الجميع على أداء أعمالهم بكل تفانٍ وإتقان، وبما يحقّق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- بتقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما، موصياً إياهم بأن يكونوا أنموذجاً حضارياً في الاستعانة بمعطيات العصر وتسخيرها لخدمة الحرمين الشريفين، مبيناً أن مثل هذه المشاريع المواكبة للتقانة ووسائل الإعلام الحديثة من شأنها أن تعين ضيوف الرحمن في أداء عباداتهم بطمأنينة ويسر.

ومن ثم صدرت توجيهات الرئيس بتنفيذ مشروع الشاشات الإلكترونية بالمسجد النبوي أسوة بما تم بالمسجد الحرام.

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