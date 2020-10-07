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بتوصية من كارتيرون.. التعاون يضم الأنغولي أري بابل لموسمين

أعلن نادي التعاون، مساء اليوم الأربعاء، تعاقده مع اللاعب الأنغولي أرى بابل خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعقد يمتد موسمين بتوصية من المدير الفني الفرنسي كارتيرون.

حيث ذكر البيان الرسمي الذي نشره النادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اتفقت إدارة النادي وبناء على توصية المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، مع لاعب خط الوسط الأنغولي أرى بابل، 26 عامًا، لاعب نادي بريميرو دي أغوستو الأنغولي".

وأضاف بيان نادى التعاون: "أرى بابل سيمثل التعاون بعقد يمتد لموسمين قادمين مع أفضلية التجديد لموسم إضافي".

وأوضح النادي أن التوقيع الرسمي للعقد بين الطرفين سيتم عند وصول اللاعب للمملكة.

وسبق للجناح الأنغولي صاحب الـ26 عامًا الاحتراف في صفوف سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ويملك 35 مباراة دولية رفقة منتخب بلاده، سجل فيها خمسة أهداف، فيما شارك مع فريقه أول أغسطس الأنغولى في 11 مباراة ببطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الجارية، أحرز خلالها هدفين وصنع هدفًا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بتوصية من كارتيرون.. التعاون يضم الأنغولي أري بابل لموسمين
سبق

أعلن نادي التعاون، مساء اليوم الأربعاء، تعاقده مع اللاعب الأنغولي أرى بابل خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعقد يمتد موسمين بتوصية من المدير الفني الفرنسي كارتيرون.

حيث ذكر البيان الرسمي الذي نشره النادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اتفقت إدارة النادي وبناء على توصية المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، مع لاعب خط الوسط الأنغولي أرى بابل، 26 عامًا، لاعب نادي بريميرو دي أغوستو الأنغولي".

وأضاف بيان نادى التعاون: "أرى بابل سيمثل التعاون بعقد يمتد لموسمين قادمين مع أفضلية التجديد لموسم إضافي".

وأوضح النادي أن التوقيع الرسمي للعقد بين الطرفين سيتم عند وصول اللاعب للمملكة.

وسبق للجناح الأنغولي صاحب الـ26 عامًا الاحتراف في صفوف سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ويملك 35 مباراة دولية رفقة منتخب بلاده، سجل فيها خمسة أهداف، فيما شارك مع فريقه أول أغسطس الأنغولى في 11 مباراة ببطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الجارية، أحرز خلالها هدفين وصنع هدفًا.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
07:54 PM

بتوصية من كارتيرون.. التعاون يضم الأنغولي أري بابل لموسمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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أعلن نادي التعاون، مساء اليوم الأربعاء، تعاقده مع اللاعب الأنغولي أرى بابل خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعقد يمتد موسمين بتوصية من المدير الفني الفرنسي كارتيرون.

حيث ذكر البيان الرسمي الذي نشره النادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اتفقت إدارة النادي وبناء على توصية المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، مع لاعب خط الوسط الأنغولي أرى بابل، 26 عامًا، لاعب نادي بريميرو دي أغوستو الأنغولي".

وأضاف بيان نادى التعاون: "أرى بابل سيمثل التعاون بعقد يمتد لموسمين قادمين مع أفضلية التجديد لموسم إضافي".

وأوضح النادي أن التوقيع الرسمي للعقد بين الطرفين سيتم عند وصول اللاعب للمملكة.

وسبق للجناح الأنغولي صاحب الـ26 عامًا الاحتراف في صفوف سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ويملك 35 مباراة دولية رفقة منتخب بلاده، سجل فيها خمسة أهداف، فيما شارك مع فريقه أول أغسطس الأنغولى في 11 مباراة ببطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الجارية، أحرز خلالها هدفين وصنع هدفًا.

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