في هذه الدولة.. السجن لمن لا يضع قناعًا في الأماكن العامة

بعد 322 إصابة بفيروس كورونا

يواجه المواطنون الذين لا يلتزمون وضع قناع في الأماكن العامة عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 يومًا، في دولة تشاد الأفريقية، وذلك بموجب قرار حكومي تم توقيعه الأحد.

وجاء في القرار الصادر عن وزير الدفاع والأمن محمد صلاح وأصبح ساري المفعول بدءًا من الأحد أن "أي شخص لا يحترم وضع قناع سيُعاقب بغرامة مالية وقد يُسجن أيضًا لمدة تصل إلى خمسة عشر يومًا على الأكثر".

وأصبح وضع قناع لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد إلزاميًا في تشاد منذ الخميس. وأشارت وكالة "فرانس برس" الأحد أن هذا الإجراء لم يحترم كثيرًا حتى الآن في شوارع العاصمة نجامينا.

وحتى الأحد، أحصت تشاد الدولة الساحلية الفقيرة، رسميًا 322 إصابة بالفيروس بينها 31 وفاة.