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بمليون و 700 ألف ريال .. الذهبي "بغلف" يواصل دعمه للنصر

قدمت إدارة نادي النصر الشكر للعضو الذهبي عبدالعزيز بغلف، على دعمه المالي، بعد أن قدم "بغلف" دعمًا ماليًا قدره مليون وسبعمائة ألف ريال، بحسب ما أعلن النادي، أمس الاثنين.

وثمنت الإدارة بدورها مبادرة بغلف، ووصفتها بغير المستغربة.


وكانت إدارة النصر قدمت شكرها خلال الأيام الماضية إلى الأمير خالد بن فهد على تكفله بصفقة عبدالفتاح عسيري لاعب النادي الأهلي الذي وقع عقد انتقاله إلى النصر لمدة 3 أعوام مقبلة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمليون و 700 ألف ريال .. الذهبي "بغلف" يواصل دعمه للنصر
سبق

قدمت إدارة نادي النصر الشكر للعضو الذهبي عبدالعزيز بغلف، على دعمه المالي، بعد أن قدم "بغلف" دعمًا ماليًا قدره مليون وسبعمائة ألف ريال، بحسب ما أعلن النادي، أمس الاثنين.

وثمنت الإدارة بدورها مبادرة بغلف، ووصفتها بغير المستغربة.


وكانت إدارة النصر قدمت شكرها خلال الأيام الماضية إلى الأمير خالد بن فهد على تكفله بصفقة عبدالفتاح عسيري لاعب النادي الأهلي الذي وقع عقد انتقاله إلى النصر لمدة 3 أعوام مقبلة.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
12:10 AM

بمليون و 700 ألف ريال .. الذهبي "بغلف" يواصل دعمه للنصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدمت إدارة نادي النصر الشكر للعضو الذهبي عبدالعزيز بغلف، على دعمه المالي، بعد أن قدم "بغلف" دعمًا ماليًا قدره مليون وسبعمائة ألف ريال، بحسب ما أعلن النادي، أمس الاثنين.

وثمنت الإدارة بدورها مبادرة بغلف، ووصفتها بغير المستغربة.


وكانت إدارة النصر قدمت شكرها خلال الأيام الماضية إلى الأمير خالد بن فهد على تكفله بصفقة عبدالفتاح عسيري لاعب النادي الأهلي الذي وقع عقد انتقاله إلى النصر لمدة 3 أعوام مقبلة.

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