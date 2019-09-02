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فرع "هيئة الأمر بالمعروف" بالرياض يبدأ خطته الميدانية تزامناً مع بدء العام الدراسي

تم إعداد خطة العمل المنظمة لسير العمل الميداني والتوعوي

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، تطبيق خطته الميدانية بجولات على المدارس والمجمعات التعليمية، تزامناً مع بدء العام الدراسي لهذا العام ١٤٤١ه.

وبيّن مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، أنه بناء على توجيهات الرئيس العام الشيخ عبدالرحمن بن عبد الله السند، تم إعداد خطة العمل المنظمة لسير العمل الميداني والتوعوي، تزامناً مع بداية العام الدراسي؛ لإبراز الحضور الميداني في الصباح الباكر، وعند انصراف الطلاب والطالبات بالتعاون مع الجهات المعنية.


كما تتضمن الخطة أهمية التأكيد على توعية المجتمع بكافة شرائحه وذلك من خلال ما يتم توزيعه من مواد توعوية، وبذل النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة.

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فرع "هيئة الأمر بالمعروف" بالرياض يبدأ خطته الميدانية تزامناً مع بدء العام الدراسي
سبق

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، تطبيق خطته الميدانية بجولات على المدارس والمجمعات التعليمية، تزامناً مع بدء العام الدراسي لهذا العام ١٤٤١ه.

وبيّن مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، أنه بناء على توجيهات الرئيس العام الشيخ عبدالرحمن بن عبد الله السند، تم إعداد خطة العمل المنظمة لسير العمل الميداني والتوعوي، تزامناً مع بداية العام الدراسي؛ لإبراز الحضور الميداني في الصباح الباكر، وعند انصراف الطلاب والطالبات بالتعاون مع الجهات المعنية.


كما تتضمن الخطة أهمية التأكيد على توعية المجتمع بكافة شرائحه وذلك من خلال ما يتم توزيعه من مواد توعوية، وبذل النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
09:05 PM

فرع "هيئة الأمر بالمعروف" بالرياض يبدأ خطته الميدانية تزامناً مع بدء العام الدراسي

تم إعداد خطة العمل المنظمة لسير العمل الميداني والتوعوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، تطبيق خطته الميدانية بجولات على المدارس والمجمعات التعليمية، تزامناً مع بدء العام الدراسي لهذا العام ١٤٤١ه.

وبيّن مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، أنه بناء على توجيهات الرئيس العام الشيخ عبدالرحمن بن عبد الله السند، تم إعداد خطة العمل المنظمة لسير العمل الميداني والتوعوي، تزامناً مع بداية العام الدراسي؛ لإبراز الحضور الميداني في الصباح الباكر، وعند انصراف الطلاب والطالبات بالتعاون مع الجهات المعنية.


كما تتضمن الخطة أهمية التأكيد على توعية المجتمع بكافة شرائحه وذلك من خلال ما يتم توزيعه من مواد توعوية، وبذل النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة.

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