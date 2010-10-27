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بلدية محايل تغلق عدداً من محطات الوقود المخالفة لإعادة التأهيل والتطوير

لانتهاء المدة المحددة للتعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة أو تأهيل صاحبها لها

شرعت بلدية محافظة محايل في إغلاق عدد من محطات الوقود المخالفة في إجراء يهدف إلى إعادة تأهيلها وتطويرها.

وقال سعيد بن علي حافظ لـ"سبق"، إنه إشارة إلى الأنظمة والتعليمات الواردة من الأمانة بشأن إعادة تأهيل وتطوير محطات الوقود خلال الفترة الماضية وبناء على ذلك، تم التعميم على البلديات بإغلاق المخالف منها على مراحل والتي بدأت المرحلة الأولى التي شملت أربع محطات في نطاق خدمات البلدية وأغلقت بتاريخ 30/ 8/ 1441

والثانية تضمنت محطة واحدة بتاريخ 30/ 11/ 1441 والمرحلة الثالثة تضمنت 15 محطة منها 11 محطة تابعة لإدارة الطرق و4 للطرق التابعة للبلدية والتي تنتهي في 30/ 2/ 1442 وبناء على ذلك تم إغلاقها لانتهاء المدة المحددة لهم بالتعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة من قبل الوزارة أو تأهيل صاحب المحطة عن طريق الوزارة.

وأضاف "حافظ": شرعت البلدية من يوم أمس بإغلاق المحطات على طريق محايل - أبها بعدد أربع محطات وجار العمل على إغلاق الباقي منها وفق الجدول الموضح من قبل الوزارة.

وأبان أنه سيتم تزويد الوزارة عبر الرابط الإلكتروني بصور من محاضر الإغلاق إلى جانب صور المحطة وقت إغلاقها ومتابعتهم، إلى أن يتم إعادة التطوير حسب الأنظمة والتعليمات المبلغة بهذا الخصوص.

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بلدية محايل تغلق عدداً من محطات الوقود المخالفة لإعادة التأهيل والتطوير
سبق

شرعت بلدية محافظة محايل في إغلاق عدد من محطات الوقود المخالفة في إجراء يهدف إلى إعادة تأهيلها وتطويرها.

وقال سعيد بن علي حافظ لـ"سبق"، إنه إشارة إلى الأنظمة والتعليمات الواردة من الأمانة بشأن إعادة تأهيل وتطوير محطات الوقود خلال الفترة الماضية وبناء على ذلك، تم التعميم على البلديات بإغلاق المخالف منها على مراحل والتي بدأت المرحلة الأولى التي شملت أربع محطات في نطاق خدمات البلدية وأغلقت بتاريخ 30/ 8/ 1441

والثانية تضمنت محطة واحدة بتاريخ 30/ 11/ 1441 والمرحلة الثالثة تضمنت 15 محطة منها 11 محطة تابعة لإدارة الطرق و4 للطرق التابعة للبلدية والتي تنتهي في 30/ 2/ 1442 وبناء على ذلك تم إغلاقها لانتهاء المدة المحددة لهم بالتعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة من قبل الوزارة أو تأهيل صاحب المحطة عن طريق الوزارة.

وأضاف "حافظ": شرعت البلدية من يوم أمس بإغلاق المحطات على طريق محايل - أبها بعدد أربع محطات وجار العمل على إغلاق الباقي منها وفق الجدول الموضح من قبل الوزارة.

وأبان أنه سيتم تزويد الوزارة عبر الرابط الإلكتروني بصور من محاضر الإغلاق إلى جانب صور المحطة وقت إغلاقها ومتابعتهم، إلى أن يتم إعادة التطوير حسب الأنظمة والتعليمات المبلغة بهذا الخصوص.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
10:40 PM

بلدية محايل تغلق عدداً من محطات الوقود المخالفة لإعادة التأهيل والتطوير

لانتهاء المدة المحددة للتعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة أو تأهيل صاحبها لها

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محمد طيران - محايل عسير
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شرعت بلدية محافظة محايل في إغلاق عدد من محطات الوقود المخالفة في إجراء يهدف إلى إعادة تأهيلها وتطويرها.

وقال سعيد بن علي حافظ لـ"سبق"، إنه إشارة إلى الأنظمة والتعليمات الواردة من الأمانة بشأن إعادة تأهيل وتطوير محطات الوقود خلال الفترة الماضية وبناء على ذلك، تم التعميم على البلديات بإغلاق المخالف منها على مراحل والتي بدأت المرحلة الأولى التي شملت أربع محطات في نطاق خدمات البلدية وأغلقت بتاريخ 30/ 8/ 1441

والثانية تضمنت محطة واحدة بتاريخ 30/ 11/ 1441 والمرحلة الثالثة تضمنت 15 محطة منها 11 محطة تابعة لإدارة الطرق و4 للطرق التابعة للبلدية والتي تنتهي في 30/ 2/ 1442 وبناء على ذلك تم إغلاقها لانتهاء المدة المحددة لهم بالتعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة من قبل الوزارة أو تأهيل صاحب المحطة عن طريق الوزارة.

وأضاف "حافظ": شرعت البلدية من يوم أمس بإغلاق المحطات على طريق محايل - أبها بعدد أربع محطات وجار العمل على إغلاق الباقي منها وفق الجدول الموضح من قبل الوزارة.

وأبان أنه سيتم تزويد الوزارة عبر الرابط الإلكتروني بصور من محاضر الإغلاق إلى جانب صور المحطة وقت إغلاقها ومتابعتهم، إلى أن يتم إعادة التطوير حسب الأنظمة والتعليمات المبلغة بهذا الخصوص.

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