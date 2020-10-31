ووضع البرازيلي جوزيف دي سوزا علامة ضاحكة في أحد ردوده على صفحته بموقع تويتر مرفقًا مع العلامة نتيجة المباراة.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقَين في ديربي الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الاتحاد بهدفين دون رد.

سَخِر المحترف البرازيلي السابق بالنادي الأهلي، البرازيلي جوزيف دي سوزا، من هزيمة فريقه السابق في الديربي أمام الاتحاد.

"دي سوزا" محترف "الأهلي" السابق يسخر من هزيمة الفريق محمد السيّد سبق 2020-10-31 سَخِر المحترف البرازيلي السابق بالنادي الأهلي، البرازيلي جوزيف دي سوزا، من هزيمة فريقه السابق في الديربي أمام الاتحاد. وانتهت المباراة التي جمعت الفريقَين في ديربي الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الاتحاد بهدفين دون رد. ووضع البرازيلي جوزيف دي سوزا علامة ضاحكة في أحد ردوده على صفحته بموقع تويتر مرفقًا مع العلامة نتيجة المباراة.

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442 11:23 PM

"دي سوزا" محترف "الأهلي" السابق يسخر من هزيمة الفريق بعد الخسارة من الاتحاد بثنائية





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سَخِر المحترف البرازيلي السابق بالنادي الأهلي، البرازيلي جوزيف دي سوزا، من هزيمة فريقه السابق في الديربي أمام الاتحاد.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقَين في ديربي الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الاتحاد بهدفين دون رد.

ووضع البرازيلي جوزيف دي سوزا علامة ضاحكة في أحد ردوده على صفحته بموقع تويتر مرفقًا مع العلامة نتيجة المباراة.