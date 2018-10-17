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"مطارات الرياض" تحصد جائزة أفضل فريق موارد بشرية في القطاع الخاص بالخليج

في قمة الموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي The GOV HR Summit 2019

حصلت شركة "مطارات الرياض" على المركز الأول كأفضل فريق موارد بشرية في القطاع الخاص للعام الحالي 2019م (GCC GOV HR AWARDS 2019)، في قمة الموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي (The GOV HR Summit 2019).

جاء ذلك خلال حفل نظمته الشركة العالمية الرائدة في تنظيم فعاليات الأعمال QNA International LLC، يوم أمس الأربعاء في مدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة وبحضور ممثلين من شركة "مطارات الرياض".

وحازت "مطارات الرياض" على المركز الأول كأفضل فريق موارد بشرية في القطاع الخاص، وهي الشركة الوحيدة المرشحة لتلك الجائزة على مستوى المطارات وشركات الطيران في الخليج.

وتعكس الجائزة رؤية "مطارات الرياض" بأن أحد أهم مواردها هو العنصر البشري، لذا فإنها تولي اهتماماً كبيراً لتوفير كافة السبل والإمكانات لتعزيز مهارات وقدرات منسوبيها لتمكينهم من أداء العمل بفاعلية وبكفاءة عالية وانطلاقاً من هذه الرؤية الطموحة.

وتأكيداً للخطط الإستراتيجية التي تنتهجها الشركة فقد حرصت منذ تخصيص قطاع النقل الجوي على توسيع قاعدة استثماراتها واستقطاب الكفاءات الوطنية من الشباب والشابات السعوديين والقيادات الإدارية المتميزة لشغل وظائف قيادية، بما يضمن بناء مستقبل واعد للشركة ويعزز موقع القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

وواصلت "مطارات الرياض" جهودها الريادية في مجال تنمية الكوادر البشرية والتطوير المهني من خلال الدورات التدريبية والبرامج منها برنامج "قادة المستقبل" الذي يستهدف حديثي التخرج من الكفاءات الوطنية.

كما حرصت على توفير بيئة عمل مثالية لتكون داعمة ومحفزة لهم، واعتمدت تصاميم حديثة للمكاتب تعكس هوية الشركة، وركزت على تفعيل الاتصال الداخلي بين موظفيها بشكل يضاعف فرصتهم للتعاون ويعزز الإنجاز، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم للإبداع، عن طريق مشاركتهم أهم أحداث الشركة واستطلاع آرائهم عنها بهدف تذليل التحديات أمام تمكينهم في ذلك القطاع الحيوي.

مطارات الرياض قمة الموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي The GOV HR Summit 2019 GCC GOV HR AWARDS 2019

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مطارات الرياض" تحصد جائزة أفضل فريق موارد بشرية في القطاع الخاص بالخليج
سبق

حصلت شركة "مطارات الرياض" على المركز الأول كأفضل فريق موارد بشرية في القطاع الخاص للعام الحالي 2019م (GCC GOV HR AWARDS 2019)، في قمة الموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي (The GOV HR Summit 2019).

جاء ذلك خلال حفل نظمته الشركة العالمية الرائدة في تنظيم فعاليات الأعمال QNA International LLC، يوم أمس الأربعاء في مدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة وبحضور ممثلين من شركة "مطارات الرياض".

وحازت "مطارات الرياض" على المركز الأول كأفضل فريق موارد بشرية في القطاع الخاص، وهي الشركة الوحيدة المرشحة لتلك الجائزة على مستوى المطارات وشركات الطيران في الخليج.

وتعكس الجائزة رؤية "مطارات الرياض" بأن أحد أهم مواردها هو العنصر البشري، لذا فإنها تولي اهتماماً كبيراً لتوفير كافة السبل والإمكانات لتعزيز مهارات وقدرات منسوبيها لتمكينهم من أداء العمل بفاعلية وبكفاءة عالية وانطلاقاً من هذه الرؤية الطموحة.

وتأكيداً للخطط الإستراتيجية التي تنتهجها الشركة فقد حرصت منذ تخصيص قطاع النقل الجوي على توسيع قاعدة استثماراتها واستقطاب الكفاءات الوطنية من الشباب والشابات السعوديين والقيادات الإدارية المتميزة لشغل وظائف قيادية، بما يضمن بناء مستقبل واعد للشركة ويعزز موقع القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

وواصلت "مطارات الرياض" جهودها الريادية في مجال تنمية الكوادر البشرية والتطوير المهني من خلال الدورات التدريبية والبرامج منها برنامج "قادة المستقبل" الذي يستهدف حديثي التخرج من الكفاءات الوطنية.

كما حرصت على توفير بيئة عمل مثالية لتكون داعمة ومحفزة لهم، واعتمدت تصاميم حديثة للمكاتب تعكس هوية الشركة، وركزت على تفعيل الاتصال الداخلي بين موظفيها بشكل يضاعف فرصتهم للتعاون ويعزز الإنجاز، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم للإبداع، عن طريق مشاركتهم أهم أحداث الشركة واستطلاع آرائهم عنها بهدف تذليل التحديات أمام تمكينهم في ذلك القطاع الحيوي.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
08:48 PM

"مطارات الرياض" تحصد جائزة أفضل فريق موارد بشرية في القطاع الخاص بالخليج

في قمة الموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي The GOV HR Summit 2019

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصلت شركة "مطارات الرياض" على المركز الأول كأفضل فريق موارد بشرية في القطاع الخاص للعام الحالي 2019م (GCC GOV HR AWARDS 2019)، في قمة الموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي (The GOV HR Summit 2019).

جاء ذلك خلال حفل نظمته الشركة العالمية الرائدة في تنظيم فعاليات الأعمال QNA International LLC، يوم أمس الأربعاء في مدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة وبحضور ممثلين من شركة "مطارات الرياض".

وحازت "مطارات الرياض" على المركز الأول كأفضل فريق موارد بشرية في القطاع الخاص، وهي الشركة الوحيدة المرشحة لتلك الجائزة على مستوى المطارات وشركات الطيران في الخليج.

وتعكس الجائزة رؤية "مطارات الرياض" بأن أحد أهم مواردها هو العنصر البشري، لذا فإنها تولي اهتماماً كبيراً لتوفير كافة السبل والإمكانات لتعزيز مهارات وقدرات منسوبيها لتمكينهم من أداء العمل بفاعلية وبكفاءة عالية وانطلاقاً من هذه الرؤية الطموحة.

وتأكيداً للخطط الإستراتيجية التي تنتهجها الشركة فقد حرصت منذ تخصيص قطاع النقل الجوي على توسيع قاعدة استثماراتها واستقطاب الكفاءات الوطنية من الشباب والشابات السعوديين والقيادات الإدارية المتميزة لشغل وظائف قيادية، بما يضمن بناء مستقبل واعد للشركة ويعزز موقع القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

وواصلت "مطارات الرياض" جهودها الريادية في مجال تنمية الكوادر البشرية والتطوير المهني من خلال الدورات التدريبية والبرامج منها برنامج "قادة المستقبل" الذي يستهدف حديثي التخرج من الكفاءات الوطنية.

كما حرصت على توفير بيئة عمل مثالية لتكون داعمة ومحفزة لهم، واعتمدت تصاميم حديثة للمكاتب تعكس هوية الشركة، وركزت على تفعيل الاتصال الداخلي بين موظفيها بشكل يضاعف فرصتهم للتعاون ويعزز الإنجاز، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم للإبداع، عن طريق مشاركتهم أهم أحداث الشركة واستطلاع آرائهم عنها بهدف تذليل التحديات أمام تمكينهم في ذلك القطاع الحيوي.

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